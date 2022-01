Audi A8 TFSI e 2022: l’ibrida plug-in arriva a marzo da 115.500 Euro

La versione "alla spina" della nuova ammiraglia dei Quattro Anelli vanterà una powertrain da 462 cavalli e 61 km di autonomia massima

Nella nostra presentazione di fine dicembre mancava solo lei all’appello: al fianco del V6 TDI e al più potente V8 TFSI, oggi Audi ha ufficializzato l’apertura delle prevendite della A8 a tecnologia ibrida plug-in, denominata nello specifico A8 60 TFSI e. Ciò che la caratterizza, ovviamente, è la particolare configurazione della sua powertrain, composta da un motore turbo-benzina 3.0 Litri a sei cilindri da 340 cavalli in abbinamento a un’unità elettrica supplementare da 136 CV – integrata nella trasmissione automatica Tiptronic a otto velocità.

Il risultato? Con la famosa trazione integrale Quattro a disposizione, la nuova Audi A8 60 TFSI e sprigiona una potenza complessiva di 462 cavalli e 700 Nm di coppia, sufficienti a raggiungere la top speed (autolimitata) di 250 km/h e a fermare il cronometro dello 0-100 in soli 4,9 secondi. Da buona vettura ibrida plug-in, inoltre, è presente un pacco batterie da 17,9 kWh che fornisce un’autonomia massima in full-electric secondo il ciclo WLTP di 61 km.

Ottimi anche i consumi in ordine di marcia (1,7-2,2 Litri ogni 100 km e 39-49 g/km di CO2), ottenuti grazie alle quattro modalità di guida disponibili: EV (spinta solo elettrica), Hybrid (alimentazione ibrida), Hold (focus sul risparmio di energia) e Charge (per la ricarica del pacco batterie). L’energia di quest’ultimo, in ogni caso, può essere ripristinata in corrente alternata con il caricatore di bordo da 7,4 kW oppure con la più semplice “spina domestica”, con tempi variabili da 2,5 a 8,5 ore.

Uno sguardo ai prezzi: la nuova Audi A8 60 TFSI e sarà disponibile nei concessionari a partire dal mese di marzo con un listino in partenza da 115.500 Euro per la versione “standard” e da 122.800 Euro per quella a “passo lungo”.