Audi e-Tron S, l’elettrica sportiva dei Quattro Anelli è anche Sportback

Nella line-up elettrica di Audi arrivano due nuovi modelli sportivi, la e-Tron S e la e-Tron S Sportback: tre motori elettrici e trazione integrale per 503 cavalli e 973 Nm di coppia

“Le prime vetture elettriche al mondo realizzate in grande serie con ben tre motori a zero emissioni“: questa è l’innovazione portata da Audi nel mondo delle automobili con un occhio di riguardo verso l’ambiente, che nel caso della Casa dei Quattro Anelli prendono il nome di e-Tron S ed e-Tron S Sportback. Oltre alle versioni ibride di modelli inizialmente rilasciati con motori benzina e diesel, la gamma del marchio tedesco si arricchisce oggi di queste due nuove elettriche, caratterizzate da un’agilità e una sportività da riferimento della categoria.

Dotate in esclusiva di tre propulsori elettrici, dei quali due installati in corrispondenza del retrotreno, le nuove e-Tron S e Sportback sono in grado di erogare una potenza massima di 503 cavalli e una coppia massima di 973 Nm, valori che permettono loro di coprire lo 0-100 km/h in soli 4,5 secondi per una top speed di 210 km/h. Presente anche la trazione integrale Quattro di tipo elettrico, la quale è affiancata da un’inedita funzione “torque vectoring” che permette la ripartizione attiva e variabile della coppia sull’asse posteriore.

AUDI E-TRON S SPORTBACK: DRIFTING CONTROLLATO

Tra le novità portate in dote dalle nuove Audi e-Tron S ed e-Tron S Sportback figura quindi un’inedita powertrain, che si affida a tre motori asincroni a zero emissioni. Quello con dimensioni più importanti è posizionato all’avantreno ed è in grado di erogare una potenza di 168 cavalli (204 in modalità “boost”), mentre quello più piccolo ora lavora sull’asse posteriore assieme a una seconda unità. Insieme sono in grado di raggiungere quota 266 cavalli, che può essere ulteriormente innalzata a 359 CV in modalità “boost”.

Una powertrain di questo tipo è accompagnata da una trasmissione integrale Quattro con funzione “torque vectoring”, che ha il compito di ripartire in maniera ottimale la coppia sulle gomme posteriori replicando il famoso differenziale sportivo prodotto da Audi. Il suo funzionamento è direttamente associato ai “driving mode” disponibili: utilizzando la modalità Sport con il relativo controllo di stabilità oppure la mappa Dynamic con la gestione della dinamica di marcia Audi Drive Select, è infatti possibile mettere di traverso queste due nuove vetture elettriche, per un drifting controllato che dimostra la loro indole sportiva e votata alle prestazioni.

Accelerando in uscita di curva, per l’appunto, la gomma posteriore esterna è in grado di ricevere fino a 220 Nm di coppia in più rispetto a quella interna, il che genera il sovrasterzo necessario per divertirsi tra i cordoli del proprio circuito preferito. Nella guida tradizionale, invece, il “torque vectoring” consente la trasmissione della coppia motrice alla ruota con meno aderenza con tempi quattro volte più rapidi di un qualsiasi differenziale meccanico.

AUDI E-TRON S SPORTBACK: PROIETTATA VERSO IL FUTURO

Da vetture a zero emissioni, le nuove Audi e-Tron S ed e-Tron S Sportback possono essere ricaricate in corrente continua (DC), con una potenza fino a 150 kW, o in corrente alternata (AC) fino a 11 kW: in questo modo è possibile ottenere già l’80% di autonomia in meno di mezz’ora. Il sistema installato a bordo, inoltre, garantisce l’accesso semplificato a circa 140mila stazioni di ricarica in 24 Paesi europei attraverso l’Audi e-Tron Charging Service.

Tanta tecnologia è inserita in un design spiccatamente proiettato verso il futuro: le nuove Audi e-Tron S e Sportback sono infatti caratterizzate da una griglia anteriore single-frame ottagonale, associata a proiettori a LED con quattro segmenti orizzontali con funzione di luci diurne che definiscono, tra l’altro, anche la firma luminosa del veicolo. Nell’allestimento top di gamma i proiettori ottengono il pacchetto Audi Digital Matrix, contraddistinto da un fascio scomposto in pixel infinitesimali che illuminano la strada con la massima precisione attraverso le nuove funzioni di “luce di orientamento” e di “luce di carreggiata”.

La dotazione di serie delle nuove Audi e-Tron S e Sportback, inoltre, annovera anche cerchi in lega da 20 pollici a 5 razze a V (incrementabili come optional fino a 22 pollici), pinze freno – anteriori a sei pistoncini – su dischi autoventilanti e sterzo progressivo dalla taratura sportiva, in grado di adeguare l’angolo di sterzata a seconda delle necessità e la servoassistenza in base alla velocità della vettura.

Per quanto riguarda gli interni, la sportività di queste nuove vetture full electric è esaltata da una plancia “wrap-around” realizzata in un unico arco avvolgente con Audi Virtual Cockpit e da sedili sportivi a regolazione elettrica con rivestimenti in pelle/Alcantara, a richiesta sostituibili con quelli in versione S completamente in pelle nelle tonalità nero, grigio o rosso.