Audi S3 2020: in arrivo le nuove Sportback e Sedan da 310 cavalli

Nel corso del terzo trimestre del 2020 Audi lancerà il nuovo MY 2020 delle S3, in versione Sportback e Sedan berlina: motore da 310 CV, trazione integrale Quattro e tanta tecnologia a bordo

Se la nuova Audi A3 non è abbastanza per voi, allora vi basterà pazientare ancora per poco perchè a breve, nel corso del terzo trimestre di quest’anno, la Casa dei Quattro Anelli lancerà sul mercato il nuovo Model Year 2020 della variante “pepata” di una tra le vetture più apprezzate degli ultimi vent’anni. Stiamo parlando della compatta e sportivissima S3, giunta ormai alla quarta generazione e pronta a scendere su strada nella doppia versione Sportback e Sedan (berlina).

Una vettura immediatamente riconoscibile grazie al single frame esagonale con griglia a nido d’ape all’anteriore, provvisto di prese d’aria squadrate e calotte degli specchietti retrovisori con look alluminio, che sovrastano fiancate svasate e dallo spiccato stile sportivo. Non mancano i fari a LED Audi Matrix all’anteriore e al posteriore, dove trovano spazio l’estrattore e i quattro, imponenti, terminali di scarico a sezione ovale pronti a far cantare il poderoso quattro cilindri turbo-benzina da 310 cavalli alloggiato sotto il cofano. Ma andiamo con ordine…

AUDI S3 2020: INIEZIONE DIRETTA E CAMBIO S-TRONIC

Il primo punto di forza della nuova Audi S3 2020 è sicuramente il suo propulsore, un 2.0 TFSI turbo a iniezione diretta capace di erogare una potenza massima di 310 cavalli e una coppia massima di 400 Nm. Si tratta di un’unità che può contare sul sistema Audi Valvelift System (AVS), che regola la quantità d’aria aspirata differenziando i tempi di apertura e la corsa delle valvole in funzione del carico e del numero di giri motore, garantendo un preciso riempimento delle camere di combustione.

Il risultato? Lo scatto 0-100 km/h è coperto in soli 4,8 secondi, mentre la velocità massima (autolimitata elettronicamente) arriva a 250 km/h, per un sound spettacolare che può essere personalizzato dal guidatore attraverso il sistema di controllo della dinamica di marcia Audi Drive Select.

Il quattro cilindri tedesco, inoltre, scarica a terra tutto il suo potenziale grazie alla trasmissione a doppia frizione S-Tronic a sette rapporti, interamente gestita a livello elettronico grazie a un software dedicato che garantisce il giusto livello di aderenza e stabilità in ogni condizione di guida. Per quanto riguarda i consumi, i valori dichiarati per la Sportback sono pari a 8,1-8,2 L/100 km e 184/187 g/km di CO2, mentre per la Sedan pari a 7,9-8,0 L/100 km e 178/182 g/km di CO2, entrambi nel ciclo di utilizzo WLTP. In quello NEDC, invece, le emissioni di anidride carbonica sono rispettivamente di 169/170 g/km e 165/166 g/km.

AUDI S3 2020: TRAZIONE INTEGRALE E ASSETTO SPORTIVO

Ma non è tutto: la nuova Audi S3 2020 potrà contare anche sull’irreprensibile trazione integrale Quattro, contraddistinta da una frizione a lamelle posizionata vicino alla parte terminale dell’albero di trasmissione per un miglior bilanciamento dei pesi tra avantreno e retrotreno. Si tratta di una tecnologia che garantisce la ripartizione di coppia ottimale tra l’asse anteriore e quello posteriore, gestita elettronicamente e, specificamente per la nuova S3, integrata nel selettore di marcia Audi Drive Select.

Il computer di bordo della vettura tedesca monitora costantemente il comportamento su strada impartito dal guidatore e concentra la coppia motrice sulle ruote anteriori in caso di guida in condizioni “standard”. Qualora, invece, venga avvertita una perdita di aderenza, il sistema ripartisce immediatamente la coppia tra i due assali, mettendo in pressione la pompa elettroidraulica della trazione Quattro fino a 44 bar con lo scopo di ripristinare l’assetto del veicolo – anche durante tutte le fasi di percorrenza di una curva, dall’inserimento all’uscita.

La S3 2020, d’altro canto, è una vettura marcatamente sportiva, come si può notare anche dal suo assetto ribassato (di 15 mm rispetto alla A3, sia Sportback che Sedan) e dalla presenza di sospensioni multilink al retrotreno a quattro bracci e dallo sterzo progressivo a demoltiplicazione e servoassistenza variabili. Come optional si possono installare anche gli ammortizzatori elettroidraulici regolabili, mentre di serie sarà garantito un impianto frenante composto da quattro dischi autoventilanti su cerchi in lega da 18 pollici (da 19” per l’allestimento Sport Attitude).

AUDI S3 2020: ABITACOLO COMODO E ULTRA-TECNOLOGICO

Passando agli interni, l’abitacolo della nuova Audi S3 2020 è stato rivisto per garantire una migliore abitabilità per i passeggeri: rispetto al passato le dimensioni ora salgono a 4,34 metri in lunghezza per la Sportback e a 4,50 metri per la Sedan, mentre la larghezza aumenta in entrambe le versioni di ben 3 centimetri nei confronti della precedente generazione. Lo spazio è sicuramente maggiore all’altezza dei gomiti e delle spalle, per una plancia ampiamente ammodernata con tante soluzioni tecniche da vettura superiore.

Il cockpit a disposizione del pilota è interamente digitale perchè di serie è previsto l’Audi Virtual Cockpit da 12,3” in configurazione Plus, con risoluzione di 1.920×720 pixel e diversi layout tra cui spicca una grafica votata specificamente alla sportività. Questa si può ritrovare anche in tanti altri dettagli, come il selettore del cambio S-Tronic (ora progettato come un joystick a tecnologia shift-by-wire), gli inserti in alluminio (a richiesta anche in carbonio) e le nuove maniglie apriporta, che ricordano il design dei proiettori posteriori.

Non mancano poi il pacchetto luci d’ambiente, i sedili sportivi anteriori con poggiatesta integrato, cuciture a contrasto e logo S sugli schienali e una plancia in cui domina la scena lo schermo touchscreen da 10,1”, che permette la completa gestione del sistema infotainment presente a bordo. A richiesta, inoltre, è possibile installare l’head-up display, che proietta sul parabrezza tutte le informazioni utili al guidatore durante la guida.

AUDI S3 2020: SICURA E SEMPRE CONNESSA

Entrando nello specifico del sistema infotainment, la nuova Audi S3 2020 si avvale della piattaforma modulare di terza generazione MIB 3, dieci volte più veloce della precedente generazione e costantemente in comunicazione con la Communication Box, volta a raggruppare tutte le funzioni di connettività della vettura. Tra queste i servizi Audi Connect con LTE Advanced e l’hotspot WLAN, gestibili anche tramite l’app dedicata myAudi.

Questa rappresenta lo strumento indispensabile per gestire la nuova S3 con il proprio smartphone, che potrà comunicare con la vettura anche tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Come servizi Audi Connect vale la pena citare l’Audi Phone Box, che accoppia il telefono del guidatore all’antenna del veicolo e lo ricarica per induzione, la chiave per l’apertura/chiusura delle portiere e l’avviamento del motore da remoto.

Per quanto riguarda, invece, la sicurezza di guida, la nuova S3 2020 (sia in versione Sportback che Sedan) sarà munita di tutti i più recenti sistemi di assistenza al conducente: di serie saranno garantiti l’Audi pre-sense front, l’assistente agli ostacoli con aiuto alla svolta e l’ausilio al mantenimento della corsia. A richiesta, invece, saranno disponibili l’assistenza al cambio di corsia, l’avviso di uscita e l’adaptive cruise control, che interverrà automaticamente sulla dinamica del veicolo in modo da mantenere lo spazio di sicurezza dal veicolo che precede.

AUDI S3 2020: VERSIONI E DISPONIBILITÀ

L’arrivo nei concessionari della nuova Audi S3 2020 è previsto per il terzo trimestre del 2020, sia nella versione Sportback che in quella berlina Sedan. Due gli allestimenti: quello “standard” e quello chiamato “Sport Attitude”, entrambi abbinabili al pacchetto Edition One che comprenderà le esclusive tinte giallo pitone (per la Sportback) e rosso tango (per la Sedan), il pack esterno nero lucido con loghi Audi neri, gli scarichi dalla finitura total black, le decal con i quattro anelli alla base delle portiere posteriori e i cerchi in lega da 19 pollici. Specificamente per la versione Sportback, inoltre, si potranno scegliere i sedili sportivi in pelle Nappa, mentre la Sedan avrà l’esclusiva delle calotte dei retrovisori esterni in carbonio.