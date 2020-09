Nuova Audi A3: le versioni 1.0 MHEV e 1.5 g-tron ora ordinabili in Italia

Da oggi in Italia è iniziata la prevendita per le nuove versioni dell'Audi A3: in arrivo ad ottobre quella con tecnologia mild-hybrid (da 30.150 Euro) e quella con propulsore a metano g-tron (da 31.900 Euro)

Prenotabili oggi, in arrivo da ottobre nei concessionari italiani. Audi ha dato il via alle prevendite della Nuova A3, berlina della Casa dei Quattro Anelli che potrà contare per la prima volta su un’innovativa motorizzazione con tecnologia mild-hybrid associata all’unità turbo-benzina a iniezione diretta: si tratta dell’allestimento 1.0 (30) TFSI S Tronic MHEV 48 Volt da 110 cavalli, che potrà essere scelto sia in versione di carrozzeria Sportback (da 30.150 Euro) che in quella Sedan (da 31.450 Euro), a cui farà compagnia la variante a metano solo Sportback dell’unità 1.5 (30) g-tron S Tronic, presente a listino con un prezzo di partenza di 31.900 Euro.

Iniziamo dalle motorizzazioni con tecnologia mild-hybrid: sotto al cofano delle versioni Sportback e Sedan troverà posto un tre cilindri a benzina capace di erogare 110 cavalli di potenza, provvisto di alternatore/starter RSG a cinghia che rappresenta il cuore del sistema MHEV a 48 Volt. Questo garantisce la potenza necessaria per ripartire senza problemi dai regimi di rotazione più bassi (anche in salita), oltre a permettere alla nuova A3 di “veleggiare” per inerzia in folle o a motore spento a velocità costante. Non manca la frenata rigenerativa, che recupera energia in fase di decelerazione e quando si preme il pedale del freno, così come la modalità start & stop, disponibile già dai 22 km/h di velocità.

Abbinabile al cambio manuale a sei marce oppure a quello automatico a doppia frizione S Tronic a sette rapporti, l’Audi A3 con motore TFSI e tecnologia MHEV è capace di prestazioni di tutto rispetto, rappresentate nella versione Sportback da una velocità massima di 204 km/h e da uno scatto 0-100 coperto in 10,6 secondi. In quella Sedan, invece, la top speed raggiunge quota 210 km/h, mentre le emissioni di CO2 si attestano, rispettivamente per le due varianti, a 116-130 g/km e a 113-127 g/km nel ciclo di utilizzo WLTP.

Al loro fianco sarà ordinabile anche l’A3 Sportback 1.5 (30) g-tron S Tronic, equipaggiata con motore 1.5 TFSI da 131 cavalli e 200 Nm di coppia massima abbinato al solo cambio automatico a doppia frizione e a sette rapporti. Grazie alle tre bombole (di cui due realizzate in fibre composite) dalla capienza complessiva di 17 kg, a cui si aggiunge il serbatoio dell’unità a benzina da 9 Litri, questa versione assicurerà una percorrenza a metano di ben 445 km con un pieno ed emissioni inquinanti estremamente contenute (108-116 g/km), oltre a prestazioni interessanti come la velocità massima di 211 km/h e lo scatto 0-100 in soli 9,7 secondi.