Auto elettrica, infrastrutture e futuro dell’Italia: Motus-E incontra il Presidente Mattarella

La mobilità elettrica non riguarda più soltanto il futuro dell’auto, ma anche quello dell’economia italiana, dell’energia e persino della sicurezza del Paese. È questo il messaggio portato da Fabio Pressi, Presidente di Motus-E, durante l’incontro ufficiale al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Un confronto importante, che arriva in un momento decisivo per il settore automotive europeo e italiano. Nel mondo, infatti, una vettura nuova su cinque è già oggi completamente elettrica e la trasformazione del mercato sta accelerando molto più rapidamente rispetto a pochi anni fa. Anche in Italia cresce l’attenzione verso le auto elettriche, ma restano ancora dubbi, paure e incertezze da parte di molti automobilisti.

Secondo Motus-E, proprio per questo servono regole chiare, infrastrutture affidabili e una strategia capace di accompagnare famiglie e imprese nella transizione senza creare confusione o penalizzazioni improvvise.

Più colonnine e meno paura di restare fermi

Uno dei temi centrali affrontati durante l’incontro riguarda le infrastrutture di ricarica. Negli ultimi anni l’Italia ha fatto importanti passi avanti, con una crescita costante delle colonnine pubbliche presenti sul territorio, soprattutto nelle grandi città e lungo le principali arterie stradali.

Per molti automobilisti, però, la paura di non trovare punti di ricarica sufficienti resta ancora uno dei principali ostacoli all’acquisto di un’auto elettrica. Secondo Motus-E, la vera sfida non è soltanto aumentare il numero delle colonnine, ma renderle più diffuse, semplici da utilizzare e realmente affidabili.

Il tema diventa ancora più importante se si considera che la mobilità elettrica potrebbe aiutare l’Italia a ridurre la dipendenza dal petrolio e a limitare l’impatto di eventuali crisi energetiche internazionali. Situazioni geopolitiche delicate, come le tensioni legate allo Stretto di Hormuz, dimostrano infatti quanto i prezzi dei carburanti possano cambiare rapidamente e incidere sulla vita quotidiana di milioni di persone.

In quest’ottica, l’auto elettrica viene vista sempre più non solo come una scelta ecologica, ma anche come uno strumento per garantire maggiore stabilità energetica nel lungo periodo.

Quanto costeranno davvero le auto elettriche?

Un altro punto fondamentale riguarda il costo delle vetture. Negli ultimi anni i prezzi delle auto nuove sono cresciuti in modo significativo e questo rende più difficile per molte famiglie cambiare automobile.

Secondo Motus-E, per favorire la diffusione dei veicoli elettrici servono incentivi prevedibili e continui, evitando stop improvvisi o bonus disponibili soltanto per poche settimane. La mancanza di stabilità rischia infatti di bloccare sia il mercato sia le decisioni di acquisto degli automobilisti.

Allo stesso tempo, l’associazione sottolinea che la crescita della mobilità elettrica potrebbe creare nuove opportunità di lavoro e investimenti in Italia, soprattutto in comparti strategici come quello delle batterie, delle reti energetiche e delle tecnologie legate alla ricarica.

“È fondamentale costruire una cornice normativa che aiuti le imprese a muoversi sulle frontiere dell’innovazione, preservando la competitività di una filiera essenziale per il Paese”, ha spiegato Fabio Pressi, Presidente di Motus-E.

Una trasformazione che riguarda tutti

Il confronto con il Presidente Mattarella conferma come il tema della mobilità elettrica sia ormai centrale non solo per il settore automotive, ma per l’intero sistema economico italiano. La trasformazione in corso coinvolgerà infatti automobilisti, concessionari, officine, aziende energetiche e produttori di componenti.

Per chi acquista un’auto, nei prossimi anni cambieranno abitudini, servizi e modalità di utilizzo del veicolo. Crescerà il peso delle tecnologie digitali, della connettività e dei servizi collegati alla ricarica, mentre il costo dell’energia e la disponibilità delle infrastrutture diventeranno elementi sempre più importanti nella scelta della vettura.

L’obiettivo, secondo Motus-E, è evitare che questa trasformazione venga percepita come un’imposizione o un problema. Per riuscirci serviranno chiarezza, investimenti e una strategia di lungo periodo capace di accompagnare gradualmente famiglie e imprese verso una mobilità più moderna, sostenibile e meno dipendente dai combustibili fossili.