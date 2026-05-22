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Autoteam: la nuova frontiera dell’usato garantito

Nel cuore della pianura veronese, Autoteam rappresenta un sinonimo di eccellenza, dinamismo e affidabilità applicati al mondo della mobilità. Con la sua sede principale a Legnago (Verona), questa storica realtà automobilistica si impone sul mercato come un vero e proprio “hub dell’usato”, grazie a un immenso parco auto multimarca che spazia dalle citycar più scattanti ai SUV di ultima generazione. Per Autoteam, l’auto d’occasione non è un semplice veicolo di seconda mano, ma un progetto di mobilità rigenerato, capace di offrire standard prestazionali, estetici e di sicurezza uguali a quelli di una vettura nuova di fabbrica.

Top Dealers Italia non poteva non includere Autoteam, la cui sezione second hand si chiama Usato Intergea | Move, nella propria prestigiosa Guida, in uscita a ottobre nella nuova e aggiornata edizione.

L’ispezione tecnica rigorosa Autoteam

Il pilastro su cui poggia l’intera offerta usato di Autoteam è un protocollo di verifica d’ingresso strutturato per eliminare qualsiasi difetto o incertezza. Prima di conquistare un posto sul piazzale espositivo, ogni automobile viene sottoposta a una severissima serie di controlli d’officina guidati da meccanici e meccatronici specializzati. Dallo stato d’usura degli pneumatici all’efficienza dell’apparato frenante, fino ai check-up computerizzati dei moduli elettronici: ogni dettaglio viene analizzato con tecnologie diagnostiche d’avanguardia. Questa trasparenza assoluta si traduce nella certificazione scritta del chilometraggio originale e in un processo finale di igienizzazione profonda e dettagliata dell’abitacolo, che restituisce un ambiente interno perfettamente sanificato e accogliente.

Garanzia estesa e l’esperienza del Test Drive

Comprare un’auto usata da Autoteam significa mettersi alla guida protetti da scudi di sicurezza reali. Il Gruppo associa a ogni veicolo d’occasione una garanzia di conformità estendibile fino a 24 o 36 mesi, valida su tutto il territorio nazionale e comprensiva di servizi di soccorso stradale. Per azzerare qualsiasi dubbio prima dell’acquisto, Autoteam mette al centro l’esperienza diretta dell’automobilista: attraverso un test drive personalizzato e assistito da un consulente di vendita, il cliente può testare a fondo la vettura su strada, verificando di persona l’assetto, il comfort acustico e il feeling di guida per una scelta consapevole e priva di rischi.

Rateizzazioni sartoriali e ritiro dell’usato

Autoteam semplifica l’esperienza d’acquisto offrendo soluzioni di pagamento agili e fortemente personalizzate. All’interno degli showroom Autoteam di è possibile configurare piani di finanziamento su misura, capaci di adattare la durata del prestito e l’entità delle rate mensili alle reali esigenze del cliente. Inoltre, il passaggio alla nuova vettura avviene senza stress burocratici grazie al servizio interno di valutazione e permuta dell’usato: il team di esperti analizza il vecchio veicolo del cliente formulando una quotazione commerciale trasparente e competitiva, che viene scalata direttamente dal prezzo del nuovo acquisto.

I servizi firmati Autoteam

Per assicurare un supporto totale al cliente e una gestione impeccabile in ogni fase, Autoteam offre un ventaglio integrato di servizi specialistici dedicati:

  • Esposizione multimarca selezionata: Vasta scelta di auto usate, aziendali e KM 0 in pronta consegna.
  • Protocollo controlli certificati: Ispezioni approfondite su meccanica ed elettronica prima della vendita.
  • Certificazione del chilometraggio: Storico dei chilometri percorsi garantito per iscritto.
  • Estensioni di garanzia flessibili: Coperture commerciali fino a 24/36 mesi per una massima serenità.
  • Igienizzazione e trattamento interni: Sanificazione professionale completa dell’abitacolo pre-consegna.
  • Finanziamenti e soluzioni di credito: Piani di ammortamento personalizzabili a tassi competitivi.
  • Quotazione immediata della permuta: Valutazione rapida e ritiro del vecchio veicolo usato.
  • Test Drive su strada gratuito: Sessioni di prova dedicate per verificare l’efficienza della vettura.
  • Officina meccanica e centro assistenza: Supporto post-vendita specializzato per manutenzione ordinaria e straordinaria.
  • Consulenza di vendita dedicata: Un team di professionisti a disposizione per orientare il cliente verso la soluzione ottimale.

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