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Gruppo Picca: la certezza dell’usato d’eccellenza

Con la sua sede principale a Modugno (Bari) e una solida presenza sul territorio pugliese, il Gruppo Picca rappresenta da anni un sinonimo di affidabilità, trasparenza e passione per il mondo dei motori. Concessionaria ufficiale di marchi leader come Ford, Hyundai e Suzuki, l’azienda si distingue in particolare per la sua divisione dedicata all’usato multimarca. Sul loro web si trova una sezione dedicata all’usato garantito denominata L’Usato By Gruppo Picca. Per il Gruppo Picca, offrire una vettura d’occasione significa garantire un’esperienza d’acquisto superiore, capace di coniugare il vantaggio economico di un’auto usata con gli standard di sicurezza di un veicolo nuovo.
Tutti aspetti che hanno portato il Gruppo Picca ad essere premiato con l’inserimento nella prestigiosa guida Top Dealers Italia, al cui interno trovano posto solo i concessionari e le realtà più importanti d’Italia.

Rigidi standard di verifica

Il punto di forza dell’usato firmato Gruppo Picca risiede in un protocollo di selezione e ricondizionamento che non ammette compromessi. Prima di essere esposta nello showroom di Modugno, ogni vettura viene sottoposta a una serie di meticolosi controlli tecnici e diagnostici eseguiti da meccanici e tecnici specializzati. Dall’efficienza del motore allo stato di usura dei sistemi di sicurezza, ogni singola componente viene esaminata con rigore. Questo approccio permette di offrire un parco auto trasparente, dove il chilometraggio è rigorosamente verificato e certificato e ogni vettura viene consegnata solo dopo un trattamento di igienizzazione profonda dell’abitacolo, per garantire comfort e benessere immediati dal primo chilometro.

Scelte protette: garanzie certificate e massima serenità

Comprare un’auto usata dal Gruppo Picca significa investire nella propria tranquillità. Ogni veicolo d’occasione gode di una garanzia ufficiale di conformità (estendibile fino a 24 o 36 mesi) che protegge l’automobilista da qualsiasi imprevisto, includendo spesso il servizio di assistenza stradale. La filosofia del Gruppo è da sempre orientata a eliminare ogni dubbio o preoccupazione: grazie alla competenza del team di consulenti, il cliente viene guidato verso una scelta consapevole, supportata dalla possibilità di effettuare un test drive approfondito per verificare di persona il feeling di guida e la perfetta efficienza della vettura desiderata.

Formule finanziarie agevolate e soluzioni personalizzate

Per rispondere alle esigenze della vita moderna, il Gruppo Picca mette a disposizione un ventaglio di soluzioni finanziarie altamente flessibili. Presso lo showroom è possibile strutturare finanziamenti su misura con rate personalizzabili, tarate sul budget del cliente per rendere l’acquisto leggero e pianificabile. Inoltre, il processo di acquisto viene semplificato al massimo grazie al servizio di valutazione e permuta dell’usato: il team di esperti offre quotazioni rapide e professionali per il vecchio veicolo, che può essere utilizzato direttamente come anticipo per la nuova auto, gestendo tutte le pratiche burocratiche in totale trasparenza.

Principali servizi offerti da Gruppo Picca

Per assicurare un percorso di mobilità completo e una cura costante del cliente anche nel post-vendita, il Gruppo Picca offre una gamma integrata di servizi esclusivi:

  • Vasto assortimento multimarca: Ampia scelta di auto usate, aziendali e KM 0 in pronta consegna.
  • Controlli tecnici rigorosi: Ispezioni meccaniche ed elettroniche approfondite prima della vendita, ben 145 in totale.
  • Chilometraggio certificato: Garanzia scritta sulla reale percorrenza di ogni veicolo.
  • Copertura di garanzia estesa: Garanzie commerciali fino a 12/36 mesi per una guida senza pensieri.
  • Sanificazione e igienizzazione: Trattamento professionale completo degli interni pre-consegna.
  • Piani finanziari su misura: Finanziamenti flessibili e soluzioni di pagamento personalizzate.
  • Valutazione rapida della permuta: Ritiro e quotazione immediata della tua vecchia auto.
  • Test Drive gratuito: Possibilità di provare su strada il veicolo prima dell’acquisto.
  • Officina e assistenza ufficiale: Servizi post-vendita specializzati con ricambi originali e diagnostica avanzata.
  • Consegna a domicilio: Possibilità di consegna dell’auto scelta direttamente a casa, con un servizio professionale e celere.

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