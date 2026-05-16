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Ceccato Automobili: l’Usato Certificato come futuro della mobilità

Con una presenza capillare che si estende tra Veneto e Trentino-Alto Adige, Ceccato Automobili si conferma uno dei player più solidi e dinamici del panorama automobilistico italiano. Con oltre 20 sedi strategiche — da Vicenza a Padova, da Treviso a Trento e Verona — il Gruppo rappresenta una vasta gamma di marchi prestigiosi tra cui Volkswagen, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Peugeot e Nissan. Per Ceccato Automobili, l’usato non è solo una vendita, ma una promessa di qualità, sostenuta da processi di certificazione rigorosi e da una visione orientata all’innovazione e alla sostenibilità.

Qualità senza compromessi: 110 Controlli Certificati

Il cuore dell’offerta usato di Ceccato Automobili risiede nell’Usato Certificato. Ogni vettura viene sottoposta a un protocollo tecnico d’eccellenza che prevede fino a 110 controlli tecnici approfonditi. Dalla meccanica all’elettronica, ogni componente è analizzato da tecnici specializzati per garantire che ogni auto mantenga standard di sicurezza e affidabilità pari al nuovo. La selezione è rigorosa: entrano a far parte dell’usato certificato solo vetture con un’anzianità contenuta e un chilometraggio verificato, assicurando all’automobilista un investimento sicuro e trasparente.

Rigorosa è anche la selezione effettuata da Top Dealers Italia, che nella propria Guida include solo i migliori dealers italiani. Proprio per questo, Ceccato Automobili ne fa parte da anni e, siamo certi, continuerà a farne parte per lungo tempo anche in futuro.

Soluzioni “Zero Pensieri” e incentivi all’acquisto

Ceccato Automobili trasforma l’acquisto dell’usato in un’opportunità di risparmio concreto. Grazie a una costante attenzione alle dinamiche di mercato, il Gruppo integra regolarmente ecoincentivi e bonus rottamazione, permettendo di accedere a vetture di ultima generazione (incluse ibride ed elettriche) a condizioni imbattibili. La protezione dell’acquisto è garantita da formule assicurative complete e pacchetti di manutenzione programmata, come il “New Business Tour”, che include coperture contro furto, incendio e assistenza stradale, offrendo una serenità totale a chi si mette alla guida.

Innovazione nei servizi: Digital Locker e Assistenza Evoluta

L’esperienza Ceccato Automobili prosegue anche dopo la vendita con servizi all’avanguardia pensati per il tempo del cliente. La manutenzione diventa semplice grazie a soluzioni come i Digital Locker per il ritiro e la consegna delle chiavi in autonomia e la Ricezione Diretta, che permette un confronto immediato con il tecnico per valutare lo stato del veicolo. Che si tratti di una citycar o di un veicolo commerciale, la continuità della mobilità è sempre garantita, confermando il Gruppo come il partner ideale per privati e aziende.

I servizi di Ceccato Automobili

Per offrire una mobilità a 360°, Ceccato Automobili mette a disposizione una gamma completa di servizi professionali:

  • Usato Certificato: Fino a 110 controlli tecnici effettuati da personale qualificato.
  • Garanzia Estesa: Coperture fino a 24 o 36 mesi per viaggiare senza pensieri.
  • Test Drive su tutta la gamma: Possibilità di provare ogni vettura in pronta consegna.
  • Finanziamenti e Leasing: Soluzioni di pagamento personalizzate e tassi agevolati.
  • Ecoincentivi Usato: Accesso a bonus e sconti legati alla rottamazione.
  • Noleggio a Lungo Termine: Formule flessibili per chi cerca la libertà dell’uso senza i vincoli del possesso.
  • Digital Locker: Gestione autonoma e digitale di consegna e ritiro del veicolo per l’assistenza.
  • Manutenzione Programmata: Pacchetti Service (es. 4+ per Volkswagen) per mantenere alto il valore dell’auto.
  • Vettura Sostitutiva: Mobilità sempre garantita durante le fasi di fermo tecnico.
  • Ritiro Usato in Permuta: Valutazione professionale e immediata del tuo veicolo usato.
  • Assistenza Stradale H24: Supporto continuo in caso di emergenza su tutto il territorio.
  • Igienizzazione Professionale: Trattamento completo degli interni prima della consegna.

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