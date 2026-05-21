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Gruppo Farina: l’eccellenza dell’usato nel cuore della Campania

Con la sua avveniristica sede centrale a Marcianise (Caserta) e una presenza capillare che si snoda attraverso i punti nevralgici della regione, il Gruppo Farina si attesta come uno dei Top Dealer più autorevoli e all’avanguardia del Mezzogiorno. Concessionaria ufficiale di marchi di assoluto prestigio, l’azienda ha saputo riversare la propria filosofia d’eccellenza in una divisione usato multimarca di altissimo profilo, denominata Farina Primafila. Scegliere il Gruppo Farina significa sposare un’idea di mobilità in cui l’auto d’occasione non è un ripiego, ma una scelta consapevole di valore, trasparenza e affidabilità nel tempo. Caratteristiche che hanno fatto sì che Gruppo Farina entrasse nella prestigiosa guida Top Dealers Italia, che premia e racchiude i players più importanti del nostro Paese.

Il protocollo di selezione e verifica tecnica

Il biglietto da visita dell’usato firmato Gruppo Farina è una promessa di totale trasparenza, supportata da una selezione d’ingresso rigidissima. Prima di conquistare un posto negli showroom di Marcianise, ogni veicolo viene sottoposto a un vademecum di controlli tecnici approfonditi che analizza minuziosamente l’elettronica, la meccanica e la carrozzeria. Nessun dettaglio viene lasciato al caso: i tecnici specializzati del Gruppo certificano lo stato d’uso reale del mezzo e ne garantiscono per iscritto il chilometraggio originale. A coronamento di questo processo di rigenerazione, ogni auto viene consegnata solo dopo un ciclo completo di igienizzazione e sanificazione profonda degli interni, per offrire al guidatore la freschezza e il benessere di un’auto nuova.

Formule di garanzia e tutela del valore

La serenità del cliente è il vero motore del Gruppo Farina. Per eliminare qualsiasi incertezza legata all’acquisto di un’auto d’occasione, l’azienda associa a ogni vettura una garanzia di conformità estesa (fino a 24 o 36 mesi), studiata per coprire i principali organi meccanici ed elettrici e per offrire una protezione speculare a quella del nuovo. La dedizione del team si traduce in un affiancamento costante: l’automobilista ha sempre la possibilità di richiedere un test drive personalizzato guidato da un consulente esperto, l’unico modo per saggiare l’efficienza dinamica del veicolo e compiere una scelta d’acquisto perfettamente informata e priva di rischi.

Flessibilità economica: piani di credito innovativi e gestione usato

Mettersi al volante dell’auto dei propri sogni diventa un percorso fluido e accessibile grazie a un approccio finanziario sartoriale. Il Gruppo Farina propone infatti finanziamenti e formule di leasing su misura, caratterizzati da rateizzazioni flessibili e condizioni trasparenti, modellate sulle reali priorità di budget del cliente. A questo si aggiunge la massima efficienza nella gestione burocratica: attraverso il servizio di permuta immediata, gli esperti di Marcianise effettuano una quotazione analitica e competitiva della vecchia vettura del cliente, utilizzandola come acconto per il nuovo acquisto e azzerando stress e tempi d’attesa.

L’ecosistema dei servizi del Gruppo Farina

Per assicurare un’esperienza di guida senza pensieri e un’assistenza d’eccellenza che prosegue ben oltre l’acquisto, il Gruppo Farina mette a disposizione una gamma completa di servizi dedicati:

  • Parco auto multimarca selezionato: Centinaia di auto usate, KM 0 e aziendali pronte per la consegna.
  • Certificazione meccanica rigorosa: Check-up diagnostico completo effettuato da tecnici di officina qualificati. In totale i controlli sono ben 100.
  • Storico chilometrico garantito: Certificazione scritta della reale percorrenza del veicolo.
  • Coperture di garanzia dedicate: Estensioni di garanzia da 24 e fino a 60 mesi valide a livello nazionale.
  • Sanificazione abitacolo certificata: Processo di igienizzazione dei materiali interni pre-consegna.
  • Soluzioni finanziarie sartoriali: Piani di finanziamento flessibili e tassi agevolati competitivi.
  • Valutazione e ritiro dell’usato: Quotazione professionale in tempo reale per la permuta del vecchio veicolo.
  • Test Drive su appuntamento: Sessioni di prova su strada per verificare le prestazioni dell’auto.
  • Centri Service multidisciplinari: Officine ufficiali e carrozzerie interne dotate di tecnologie diagnostiche di ultima generazione.
  • Soddisfatti o rimborsati: Possibilità di rendere l’auto entro un mese o 1.000 chilometri percorsi.

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