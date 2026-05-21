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Frattin Group: la nuova dimensione dell’usato d’occasione

Con il suo storico quartier generale a Cassola (Vicenza) e una presenza strategica che unisce le province di Vicenza, Padova e Treviso, Frattin Group si posiziona come un vero e proprio punto di riferimento per la mobilità del territorio. Specialista indiscusso nel mercato delle auto usate, il Gruppo ha costruito la propria reputazione su tre pilastri fondamentali: la vastità della scelta multimarca, l’innovazione dei servizi e una trasparenza senza compromessi. Per Frattin Group, vendere un’auto usata significa consegnare al cliente un valore reale, certificato e destinato a durare nel tempo.

Questa serietà e la qualità dei servizi hanno fatto sì che Frattin Group entrasse in pianta stabile nella Guida Top Dealers Italia, che comprende tutti i dealer più autorevoli del panorama nazionale.

Affidabilità al microscopio: il Protocollo di Ricondizionamento Tecnico

Il biglietto da visita di ogni vettura che entra nel parco auto di Cassola è una rigida certificazione dello stato d’uso. Prima di essere proposta al pubblico, ogni auto usata viene sottoposta a un percorso di controlli d’officina approfonditi che analizza minuziosamente ogni singola componente meccanica, carrozzeria ed elettronica. I tecnici specializzati di Frattin Group verificano la conformità di tutti gli standard di sicurezza e garantiscono per iscritto l’autenticità del chilometraggio. A completamento di questo processo di rigenerazione, l’auto viene sottoposta a un ciclo completo di igienizzazione profonda e lavaggio degli interni, offrendo all’automobilista l’emozione e il benessere di salire a bordo di una vettura praticamente pari al nuovo.

Guida senza pensieri: garanzie su misura e trasparenza contrattuale

La serenità di chi acquista è l’obiettivo prioritario di Frattin Group. Per azzerare i dubbi legati alla scelta di un veicolo d’occasione, l’azienda offre formule di garanzia estesa fino a 24 o 36 mesi, valide su tutto il territorio nazionale e comprensive di assistenza stradale. Il cliente non è mai solo nella scelta: il team di consulenti accompagna l’automobilista passo dopo passo, offrendo la possibilità di effettuare un test drive completo per testare su strada le prestazioni del veicolo. Questo approccio aperto e trasparente permette di eliminare ogni rischio, trasformando l’acquisto in un passo sicuro e pianificato.

Soluzioni d’acquisto smart: finanziamenti flessibili e servizio permute

Frattin Group abbatte le barriere economiche proponendo formule finanziarie accessibili e personalizzate. Presso la sede di Cassola e negli altri centri del Gruppo, è possibile strutturare piani di finanziamento su misura, adattando l’importo delle rate e la durata alle reali esigenze del bilancio familiare o aziendale. Inoltre, il passaggio alla nuova vettura è reso estremamente fluido dal servizio di valutazione e ritiro immediato dell’usato: gli esperti del Gruppo effettuano una quotazione commerciale competitiva del vecchio veicolo, gestendo internamente ogni pratica burocratica e permettendo al cliente di utilizzare la permuta come acconto immediato.

I Servizi offerti da Frattin Group

Per garantire un’esperienza di acquisto d’eccellenza e una gestione ottimale del post-vendita, Frattin Group mette a disposizione una gamma integrata di servizi specialistici:

  • Esposizione multimarca permanente: Centinaia di vetture usate, aziendali e KM 0 in pronta consegna.
  • Ispezione tecnica certificata: Rigorosi check-up diagnostici eseguiti in officine interne specializzate.
  • Chilometraggio trasparente: Certificazione scritta e garantita della reale percorrenza.
  • Estensioni di garanzia dedicate: Coperture commerciali fino a 12 mesi per la massima tranquillità.
  • Sanificazione e pulizia profonda: Trattamento igienizzante completo dell’abitacolo pre-consegna.
  • Finanziamenti e agevolazioni: Soluzioni di credito flessibili e piani di pagamento personalizzati.
  • Quotazione immediata della permuta: Valutazione professionale e acquisto del tuo vecchio usato.
  • Test Drive su strada: Sessioni di prova gratuite per verificare il feeling di guida del veicolo.
  • Officina e assistenza post-vendita: Centri service interni dedicati alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
  • Consulenza di mobilità personalizzata: Un team di professionisti a disposizione per guidarti verso la soluzione ideale.

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