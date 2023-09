BMW iX1 eDrive20: l’ingresso ideale nel segmento elettrico di fascia alta

Il nuovo BMW iX1 eDrive20 completamente elettrico è stato svelato ufficialmente. Arriverà sul mercato a partire da novembre con sotto il cofano un singolo motore elettrico da 204 CV di potenza.

Il nuovo BMW iX1 eDrive20 è l’ultima novità del brand bavarese per quel che riguarda la mobilità sostenibile nel segmento dei modelli di qualità e di lusso. Il nuovo Sports Activity Vehicle (SAV) compatto e premium rappresenta una combinazione perfetta di design, performance e sostenibilità.

Il cuore pulsante dell’iX1 eDrive20 è un motore elettrico di ultima generazione, con una potenza massima di 204 CV (150 kW). Grazie a un picco di potenza temporaneo, il SAV è capace di scattare da 0 a 100 km/h in soli 8,6 secondi, con una velocità massima limitata a 170 km/h.

Fino a 475 km di autonomia con una sola ricarica

Una batteria ad alta tensione da 64,7 kWh, posizionata intelligentemente nel pianale per ottimizzare lo spazio, assicura un’autonomia compresa tra 430 e 475 km con una singola ricarica.

La flessibilità di ricarica è un altro punto di forza di questo nuovo EV. Il sistema di ricarica di serie permette una ricarica completa in soli 6,5 ore con una potenza di 11 kW. Per chi ha bisogno di una ricarica rapida, la batteria può essere portata dal 10% all’80% in appena 29 minuti presso una stazione di ricarica veloce grazie a un software di ricarica estremamente efficiente e una gestione termica proattiva.

Innovazione al servizio degli occupanti

BMW non ha tralasciato nulla in termini di comfort e tecnologia. Il BMW iX1 eDrive20 è dotato del nuovo sistema BMW iDrive con QuickSelect e BMW Operating System 9. Il BMW Curved Display comprende sia l’information display da 10.25 pollici che il Control Display da 10.7 pollici, rendendo l’accesso alle funzioni e ai servizi online più intuitivo che mai.

In linea con la sua missione di promuovere la mobilità elettrica, il costruttore bavarese ha previsto il lancio del nuovo iX1 eDrive20 per novembre, ampliando così la sua gamma nel segmento delle compatte premium.

Prodotto nello stabilimento di Regensburg (Germania), questo nuovo modello rappresenta un’ottima scelta per chi vuole accedere al mondo dell’elettrico premium in modo economico ma senza compromessi in termini di qualità e prestazioni.