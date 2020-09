Citroen C3 Aircross: arriva la versione speciale Rip Curl

Rivelata a maggio 2020, la Citroen C3 Aircross è ordinabile in Italia la serie speciale Rip Curl, espressione dell’incontro naturale tra due Brand che offrono prodotti creativi e tecnologici. L'auto si distingue per elementi stilistici specifici all’esterno così come all’interno e per il ricco equipaggiamento

Citroen ha aperto gli ordini per avere la nuova C3 Aircross Rip Curl, il SUV compatto che arriva in Italia con un allestimento esclusivo e dall’aspetto originale, oltre che con equipaggiamenti ancora più ricchi.

Citroen C3 Aircross Rip Curl: le caratteristiche

Presentata a maggio 2020, la nuova Citroen C3 Aircross è ora ordinabile in Italia la serie speciale Rip Curl, che si caratterizza dalla versione standard per gli elementi stilistici specifici all’esterno così come all’interno e con un ricco equipaggiamento di serie. Citroen C3 Aircross si distingue nel segmento dei SUV compatti grazie al suo stile unico, l’abitabilità, i 12 sistemi di assistenza alla guida e le quattro tecnologie di connettività che facilitano la vita a bordo. In aggiunta alle 3 versioni, Live, Feel e Shine e alla serie speciale C-Series, la nuova gamma si arricchisce ora con il nuovo allestimento top di gamma Shine Pack, che offre di serie numerosi contenuti al servizio del comfort e della sicurezza, in grado di rispondere perfettamente alle aspettative dei clienti. Citroen C3 Aircross Rip Curl è una versione speciale che esprime uno stile di vita dinamico orientato all’avventura.

Le ruote di grandi dimensioni, le protezioni, la distanza dal suolo maggiorata, la posizione di guida elevata sono un invito esplicito all’offroad. Esternamente la versione Rip Curl prevede barre al tetto black, protezioni anteriori e posteriori e, in esclusiva su questa serie speciale, cerchi in lega da 16″ Matrix Black e tetto Pearl Black, su tutti e quattro i colori della carrozzeria (Natural White, Pearl Black, Platinium Grey, Steel Grey). A tutto ciò si aggiungono i vetri e il lunotto posteriori oscurati. La tinta ocra si ispira alle dune di sabbia e al sole del mondo del surf. Una volta a bordo si apprezzano gli interni realizzati in tessuto tecnico specifico grigio Terpa. Lo stile dei sedili è caratterizzato da una decorazione grafica a righe orizzontali che amplificano il comfort a bordo. I sedili sono impreziositi da impunture bianche e nella parte superiore dello schienale da una fascia ocra che richiama i tocchi di colore degli esterni.

Per quanto riguarda gli equipaggiamenti, la Rip Curl è dotata di Pack Auto, che comprende climatizzatore automatico e tergicristallo anteriore automatico con sensore pioggia; Citroen Connect Nav DAB, il sistema di navigazione con mappe Europa; funzione Mirror Screen compatibile con Android auto e Apple Car Play, che permette di utilizzare i contenuti multimediali e le applicazioni compatibili del proprio smartphone in tutta sicurezza direttamente dal TouchPad 7″; CitroEn Connect Box con Pack SOS e assistenza inclusi; Active Safety Brake, il sistema di frenata d’emergenza che limita il rischio di collisione; Pack City, che include alzacristalli anteriori e posteriori elettrici sequenziali, retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e i sensori di parcheggio posteriori per facilitare la vita nel quotidiano e le manovre in città.

Come optional la serie speciale Rip Curl offre il Grip Control con Hill Assist Descent, la predisposizione ruotino di scorta, il retrovisore elettrocromatico, il parabrezza riscaldato e il sedile anteriore ripiegabile a tavolino, a cui si aggiungono l’Head Up Display, la ricarica smartphone wireless e il Keyless Access & Start.