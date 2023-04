Nuovo Citroën C3 Aircross: debutta il SUV a sette posti di segmento B

Citroën ha svelato ufficialmente il nuovo Citroën C3 Aircross per i mercati internazionali con tante novità interessanti e la possibilità di sceglierlo nelle versioni a cinque o sette posti.

Citroën ha presentato nelle scorse ore il nuovo Citroën C3 Aircross, un SUV familiare di segmento B dall’aspetto robusto e generoso e dall’abitacolo accogliente. È il risultato di una collaborazione e di una progettazione a livello locale per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti indiani, sudamericani e del Sud-Est Asiatico.

Il nuovo C3 Aircross incarna tutti gli aspetti dell’identità della casa automobilistica francese e anche tutte le caratteristiche di un vero B-SUV, che promette di essere competitivo in ogni mercato.

Nel complesso, offre un buon rapporto qualità/prezzo, un design unico e muscoloso, il tipico comfort proposto dal marchio di Stellantis e una grande versatilità con la possibilità di offrire fino a sette posti a sedere.

Sia il C3 Aircross che la nuova C3 rappresentano delle tappe fondamentali nella strategia di crescita internazionale del costruttore francese. Inoltre, è il secondo di una famiglia di tre nuovi modelli progettati appositamente per i mercati internazionali nell’ambito del programma C-Cubed di Citroën, annunciato nel 2019 e commercializzato tra il 2022 e il 2024.

Il nuovo Sport Utility Vehicle di segmento B viene sviluppato e prodotto localmente nello stabilimento di Thiruvallur (India) e in quello di Porto Real (Brasile), con un livello di integrazione dei contenuti pari quasi il 90%. Il lancio nei mercati indiano e sudamericano è previsto a partire dalla fine di quest’anno mentre dal 2024 sarà lanciato anche in Indonesia, un nuovo mercato per Citroën.

Vanta un corpo con lunghezza di 4,32 metri

Il brand francese ha dedicato grande attenzione allo sviluppo di questo nuovo modello. Propone un corpo lungo 4,32 metri e una configurazione a cinque o sette posti a sedere. Fino al lancio del C3 Aircross in India, l’unica opzione realistica a sette posti per una famiglia con un budget contenuto è una monovolume dal design meno elegante.

L’ingresso di Citroën nel mercato indonesiano arriva al momento giusto e il nuovo SUV a sette posti si rivolgerà ai professionisti e alle loro famiglie alla ricerca di un veicolo per gli spostamenti quotidiani, le uscite nel weekend e le avventure per godersi il tempo libero in modo semplice e senza alcuna preoccupazione. In Sud America, invece, la nuova vettura sarà l’unico B-SUV a proporre un’opzione a sette posti, quando sarà lanciata quest’anno.

Per il nuovo Citroën C3 Aircross è stata fatta un’ampia ricerca sulle condizioni di utilizzo in ogni mercato e dei colloqui approfonditi con i clienti per garantire che soddisfi pienamente i loro desideri e le loro esigenze.

Sebbene esistano differenze minime tra i veicoli offerti in ciascun mercato, sulla base di queste informazioni approfondite, sono emersi alcuni temi comuni che hanno influenzato direttamente la progettazione e le caratteristiche finali del modello di nuova generazione.

200 mm di altezza da terra

A livello estetico, vanta un frontale robusto con un cofano alto, una carreggiata larga, una firma luminosa a Y e una doppia calandra con inserto protettivo inferiore. Non è finita qui poiché propone un’altezza da terra di 200 mm, dei passaruota muscolosi con ruote e pneumatici di grandi dimensioni e delle robuste protezioni.

L’ampio montante posteriore aggiunge verticalità e forza alla carrozzeria mentre i terzi vetri posteriori aumentano la sensazione di luminosità e lo spazio per i passeggeri. I finestrini e le lunghe portiere posteriori accentuano la sensazione di altezza, luce e visibilità e permettono di accedere facilmente ai sedili posteriori.

I clienti avranno la possibilità di scegliere fra diversi pacchetti tematici, equipaggiamenti e accessori realizzati su misura. Guidare nell’abitacolo spazioso del nuovo C3 Aircross sarà un piacere grazie alle sospensioni regolate per offrire il massimo comfort e ridurre al minimo il rollio della carrozzeria in condizioni di traffico difficili e su fondi stradali sconnessi.

La versione a sette posti offre un bagagliaio da 511 litri

Sia lo sterzo che il raggio di sterzata sono stati ottimizzati per migliorare l’agilità e facilitare le manovre nell’intenso traffico urbano. Anche gli angoli di approccio e la struttura del sottoscocca sono stati progettati in modo che il veicolo possa affrontare agevolmente fondi stradali sconnessi e danneggiati e salire o scendere da pendii ripidi senza toccarli. La versione a cinque posti propone un volume del bagagliaio fino a 482 litri mentre quella a sette posti fino a 511 litri.

Dispone di un abitacolo accogliente e luminoso e ben equipaggiato con sedili confortevoli, un efficiente sistema di climatizzazione e riscaldamento, diversi vani portaoggetti con portabicchieri che fungono anche da supporto per smartphone e fino a cinque porte USB. La plancia è accattivante e presenta una struttura molto orizzontale e un’esclusiva finitura soft-touch.

In base alla versione scelta, il nuovo Citroën C3 Aircross vanta un display TFT da 7 pollici per il quadro strumenti e uno schermo touch da 10 pollici collocato al centro della plancia, che permette di sfruttare appieno il sistema di infotainment e le sue funzioni.