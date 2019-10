Citroen C5 Aircross: ci sarà anche la versione ibrida

La Citroen C5 Aircross Hybrid presentata come concept nell'ottobre del 2018, al Salone di Parigi, è finalmente realtà e sarà sul mercato a partire dal prossimo anno

In casa del gruppo PSA la corsa all’elettrificazione è diventata una sola serie e così non passa molto tempo tra un aggiornamento della serie e l’altro. I modelli full electric sono sempre di più, ma per coloro che ancora non se la sentono di affrontare un cambiamento così radicale c’è una soluzione intermedia, come la Citroen C5 Aircross disponibile anche in versione ibrida.

Citroen C5 Aircross: ibrida piace ancora di più

I vari machi mondiali si sta non sfidando a colpi ricerca e soluzioni sempre più sofisticate per arrivare all’uso elettrica perfetta. Una parte dei consumatori, però nutre ancora dei comprensibili dubbi. L’educazione a un certo tipo di scelta passa anche da cambiamenti lenti e non drastici, quindi ben vengano le soluzione ibride, come fatto da Citroen che finalmente ha trasformato in realtà la Citroen C5 Aircross Hybrid presentata nell’ottobre del 2018, al Salone di Parigi, come concept. Questa vettura è il primo modello PHEV Citroen della Core Model Strategy, che porterà entro il 2023 ad avere l’80% della gamma con un’offerta elettrificata, per arrivare al 100% nel 2025. La versione ibrida si distingue per la sua versatilità e la modalità Zero Emission. Tutta la gamma di modelli del Double Chevron totalmente omologata secondo il nuovo protocollo WLTP, dotata delle tecnologie più efficienti in termini di norme antinquinamento come la SCR (Selective Catalytic Reduction) per il Diesel BlueHDi o il filtro antiparticolato benzina per i motori a iniezione diretta. Citroen C5 Aircross Hybrid arriverà sul mercato è previsto il prossimo anno.

La Citroen C5 Aircross Hybrid presentata come concept nell’ottobre del 2018, al Salone di Parigi, è finalmente realtà e sarà sul mercato a partire dal prossimo anno