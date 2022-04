Con il kit Competition Carbon la Tesla Model S diventa cattivissima!

L'americana Competition Carbon ha creato dei rendering che fanno esplodere di sportività l'elegantissima Tesla Model S: ecco qual è il risultato finale

La Tesla Model S Plaid è sicuramente una di quelle vetture che stanno facendo la differenza nel mondo automotive: con la sua powertrain da 1.020 cavalli è tra le più veloci al mondo ed attualmente se la gioca alla pari con la sua rivale Rimac Nevera, la quale però all’eleganza delle forme preferisce un’estetica molto più sportiva ed aggressiva.

La domanda, a questo punto, sorge spontanea: esiste in commercio un bodykit per rendere l’ammiraglia di Palo Alto più “pimpante” all’occhio degli appassionati? La risposta è assolutamente positiva e arriva dall’azienda americana Competition Carbon, la quale ha già creato al computer un pacchetto specifico di parti speciali con cui la Model S cambia veramente la sua essenza di berlina sobria e pacata.

Se scorrete le foto presenti in gallery potete rendervi conto voi stessi di questa trasformazione: con il kit della Competition Carbon la top di gamma del marchio Tesla riceve un nuovo paraurti all’anteriore dall’enorme presa d’aria centrale, un nuovo disegno del corpo vettura laterale che ingrandisce i passaruota e aumenta la larghezza delle carreggiate e un diverso profilo (molto più aggressivo) del diffusore posteriore, che ora si trova in buona compagnia con un nuovo spoiler a sbalzo sul portellone del bagagliaio.

L’idea di Competition Carbon è quella di trasformare in breve tempo i render in un prodotto finito, che dovrebbe essere presentato al pubblico in occasione dell’edizione 2022 del SEMA di Las Vegas. Speriamo che questa scadenza sia rispettata, perchè non vediamo l’ora di vedere questa versione speciale della Tesla Model S dal vivo!