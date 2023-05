Tesla Model S Plaid si trasforma in un’auto da pista grazie al nuovo Track Package

Tesla ha annunciato l'arrivo del nuovo Track Package per la Tesla Model S Plaid che introduce diversi aggiornamenti sia hardware che software. Sarà acquistabile tramite l'app ufficiale da giugno

Nei giorni scorsi, Tesla ha annunciato il lancio di un nuovo pacchetto dedicato alla sua ammiraglia elettrica, la Tesla Model S Plaid: il Track Package. Progettato per migliorare ulteriormente le già impressionanti prestazioni e potenza di questa vettura, il nuovo pacchetto promette un’esperienza di guida in pista senza precedenti.

Il nuovo pack è stato progettato per elevare l’esperienza di guida in pista a un livello superiore. Con il Track Package, la Model S Plaid offre stabilità alle alte velocità, massima aderenza in curva e potenza di arresto migliorata, sbloccando al contempo la velocità massima di 322 km/h.

Le performance in pista raggiungono un nuovo livello

Include una serie di aggiornamenti pensati per migliorare la maneggevolezza e le performance dell’auto in pista. Tra questi troviamo cerchi forgiati in alluminio, pneumatici ad alte prestazioni, liquido dei freni di qualità superiore e impianto frenante ottimizzato con pinze e pastiglie ad alte prestazioni.

Il pacchetto comprende anche nuovi dischi freno in carbonio-silicio con un’esclusiva matrice 3D, che garantisce resistenza e dissipazione del calore eccellenti. L’innovativo strato di attrito in ceramica, che copre l’intera superficie del disco, aumenta la durata dei freni e riduce polvere, corrosione e usura.

Il Track Package include anche cerchi Zero-G da 20” e pneumatici Goodyear Supercar 3R, con dimensioni di 285/35 R20 sull’anteriore e 305/30 R20 sul posteriore, impreziositi dal logo Plaid sulla superficie.

Tesla ha introdotto poi alcuni aggiornamenti software con il Track Package, tra cui un migliore condizionamento della batteria, nuove impostazioni per le sospensioni pneumatiche e un torque vectoring più aggressivo.

Sarà disponibile dal mese prossimo tramite l’app Tesla

I possessori della Tesla Model S Plaid potranno acquistare il nuovo pack tramite l’app Tesla a partire da giugno 2023. I prezzi variano tra i 15.000 e i 20.000 dollari (13.588-18.118 euro). Questa novità rappresenta un’opportunità unica per gli amanti delle vetture elettriche e della guida sportiva.

Grazie agli innovativi aggiornamenti e alle caratteristiche esclusive offerte da Tesla, i possessori della berlina 100% elettrica ad alte prestazioni potranno sperimentare un’esperienza di guida in pista ineguagliabile, con prestazioni e potenza al top.