Presto disponibili in Italia le Tesla Model S e Model X Plaid da 1.020 cavalli

Le versioni più performanti della Model S e della Model X saranno commercializzate in Italia e in Europa a partire da fine 2022 - inizio 2023

Finalmente ci siamo: dopo un’attesa spasmodica, le versioni ultra-performanti “Plaid” delle Tesla Model S e Model X sono pronte a debuttare in Europa e quindi anche in Italia. La data da segnare sul calendario è la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo, quando saranno disponibili presso tutti i concessionari con prezzi in partenza rispettivamente da 140.990 Euro e da 144.990 Euro.

Definite a tutti gli effetti come le auto elettriche di serie più potenti mai create, le nuove Tesla Model S e Model X Plaid si caratterizzano per la presenza di una powertrain a triplo motore elettrico con rotori rivestiti in fibra di carbonio, che nella modalità di guida più spinta (la celebre “Ludicrous Mode”) sono in grado di erogare la bellezza di 1.020 cavalli. Sulla berlina americana ciò equivale a una velocità massima di 322 km/h e a uno 0-100 coperto in soli 2,1 secondi, dati che salgono a 262 km/h e a 2,6 secondi se si prende in considerazione la scheda tecnica della “cugina” a ruote alte. L’autonomia? Rispettivamente 600 e 528 km, calcolati secondo il ciclo di utilizzo WLTP. Se le volete prenotare, non dovete fare altro che rivolgervi al sito ufficiale Tesla e preparare una caparra di 250 Euro: visti i presupposti, ne varrà sicuramente la pena!