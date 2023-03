Quali sono le auto elettriche che offrono la maggiore autonomia?

Le auto elettriche con più di 600 km di autonomia sono la Tesla Model S Plaid, la BMW iX e la Mercedes EQS SUV

In vista della data ultima del 2035, quando i motori endotermici per le automobili non potranno essere più venduti in Europa, il mondo della mobilità elettrica dovrà effettuare un altro step in modo da garantire a tutti la possibilità di acquistare un veicolo a batterie dalla giusta potenza ma, soprattutto, con un’autonomia capace di coprire distanze anche medio-lunghe. Al giorno d’oggi, infatti, sono pochi i modelli che riescono a rispondere a queste due esigenze contemporaneamente: ne abbiamo scelti cinque, che ora andremo ad analizzare singolarmente.

In cima alla lista spicca la nuova Tesla Model S Plaid, la punta di diamante tra le berline elettriche prodotte dall’azienda di Elon Musk: non è un mezzo alla portata di tutti (ha un prezzo a listino che parte da circa 140.000 Euro), ma con la sua powertrain a triplo motore elettrico con rotori rivestiti in fibra di carbonio da ben 1020 cavalli riesce non solo a raggiungere una top speed superiore ai 320 km/h, ma anche a garantire un’autonomia di 628 km grazie alla disponibilità del pacco batterie con le celle 4680 a ricarica ultra-rapida di ultima generazione.

Secondo modello della nostra lista è la BMW iX in versione eDrive50, predisposta con una powertrain a doppio motore elettrico e trazione integrale sulle quattro ruote da 385 kW (523 cavalli) e 765 Nm di coppia massima in abbinamento all’accumulatore ad alta capacità da 111,5 kWh. I dati prestazionali? Velocità massima limitata elettronicamente a 200 km/h, 0-100 coperto in soli 4,6 secondi e autonomia fino a 630 km, per un prezzo a partire da 100.000 Euro.

Simile nei risultati ottenuti anche la top di gamma di casa Ford, la Mustang Mach-E GT: con i suoi due motori elettrici a zero emissioni da 487 cavalli e 860 Nm di coppia stacca lo 0-100 in soli 3,7 secondi, mentre la sua batteria da 88 kWh “Extended Range” assicura più di 600 km di percorrenza secondo il ciclo di utilizzo WLTP.

Quarto posto per la nuovissima Mercedes EQS SUV a sette posti, disponibile nella versione 580 4Matic da circa 158.000 Euro che propone un doppio motore elettrico da 400 kW e 858 Nm di coppia in abbinamento a una batteria da 107,8 kWh per un’autonomia di circa 613 km, mentre in fondo alla lista abbiamo incluso la Tesla Model 3 in allestimento Long Range, dalla potenza complessiva di 350 CV e dall’autonomia di circa 580 km. Il prezzo? A partire da 57.920 Euro.