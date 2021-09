Cupra Born arriva in Italia: la versione da 204 CV costa 38.900 Euro

La prima elettrica del marchio spagnolo è pronta per debuttare nel nostro Paese: da oggi sono aperti gli ordini, con consegne durante l'autunno

Tutto è pronto per il debutto sul mercato italiano della Cupra Born: la prima vettura elettrica del marchio spagnolo potrà essere già ordinata a partire da questi giorni con consegne previste nei mesi autunnali. Inizialmente la versione che arriverà nel nostro Paese sarà quella con la powertrain più potente, a trazione posteriore da 204 cavalli e con batterie da 58 kWh, che promettono un’autonomia massima di 424 km.

Si tratta di un pacchetto estremamente interessante, che sarà proposto alla cifra di partenza di 38.900 Euro: compreso nel prezzo una dotazione di serie molto ricca, che includerà i cerchi da 18”, i gruppi ottici anteriori Full LED e quelli posteriori sempre a LED, il kit estetico sportivo sia per il paraurti anteriore che per lo spoiler posteriore sul lunotto, gli specchietti esterni regolabili, un abitacolo con sedili sportivi, Cupra Virtual Cockpit da 5,3” e Media System con schermo touch da 12” e, per finire, un pacchetto ADAS con Front Assist, frenata automatica di emergenza, rilevamento di pedoni e ciclisti, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, mantenimento della corsia e riconoscimento della stanchezza del conducente.

Come optional si potranno integrare la Top View Camera, il Pre-Crash Assist e l’Exit Assist, mentre dal 2022 arriverà il pacchetto e-Boost che potrà incrementare la potenza a disposizione fino a 231 cavalli. Più avanti, inoltre, la Born sarà proposta anche nella versione “entry-level” con powertrain da 150 CV e batterie più piccole, dalla capacità di 45 kWh.