Cupra Born Impulse e Born Impulse +, arrivano le versioni speciali per il mercato italiano

Cupra Born Impulse e Born Impulse +, le due versioni speciali nate sulla base di Born e-Boost, arrivano sul mercato italiano in produzione limitata, con motore da 231 CV e batteria da 58 kWh

Cupra Born, il primo modello 100% elettrico del brand, arriva sul mercato italiano con due versioni speciali in edizione limitata, Born Impulse e Born Impulse +. Nate sulla base di Born e-Boost, mantengono un design contemporaneo, rafforzando il connubio tra tecnologia a servizio del conducente per una guida pura e performance innate.

Cupra Born Impulse e Born Impulse +: le caratteristiche

Come Born e-Boost, le due versioni sono disponibili con motore da 231 CV abbinato alla batteria da 58 kWh che garantisce fino a 422 km di autonomia. L’architettura della piattaforma MEB, ripartendo equamente il peso fra asse anteriore e posteriore, offre al conducente un assetto sportivo perfettamente bilanciato che si coniuga a un powertrain energico. Questa combinazione, unica nel segmento di riferimento, si traduce in un controllo delle traiettorie impeccabile e in un’erogazione fulminea grazie ai 310 Nm di coppia massima che spingono Born Impulse da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi. Il propulsore 100% elettrico di Cupra Born Impulse garantisce così piacere di guida sportiva, performance e sostenibilità a zero emissioni.

I due modelli arricchiscono le dotazioni di serie di Born e-Boost con equipaggiamenti all’avanguardia che comprendono cerchi Aero Machined Typhoone Copper, Pilot Pack M (Navi system, ACC predittivo, videocamera posteriore, dispositivo di assistenza abbaglianti e riconoscimento dei segnali stradali) e vernice metallizzata. Quelle di CUPRA Born Impulse + prevedono: cerchi Aero Machined Typhoone Copper, Pilot Pack L (Navi system, ACC predittivo, top view camera, dispositivo di assistenza abbaglianti, riconoscimento dei segnali stradali, Side Assist, Travel Assist, Intelligent Park Assist e Trained Park Assist), pompa di calore e vernice metallizzata.