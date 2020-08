Cupra Formentor 2020: tutto esaurito in Italia per la Launch Edition

A sole due settimane dalla sua presentazione, il SUV sportivo Formentor, primo modello con DNA 100% Cupra, ha già raggiunto il sold out sul mercato italiano

Quattordici giorni e ha già fatto registrare il “tutto esaurito”: il pre-booking online della prossima Cupra Formentor, primo modello interamente concepito dal brand spagnolo, ha avuto il suo effetto e ha attirato l’attenzione di tutti quegli appassionati che vogliono tra le mani un SUV dalle dimensioni importanti e dalle linee sportive e aggressive. Sono bastate solo due settimane dall’apertura delle prenotazioni lo scorso 8 luglio per arrivare al sold-out in Italia, il che è sicuramente un segnale positivo per la nuova auto ufficiale dell’FC Barcelona.

Cupra, in ogni caso, ha affermato che manterrà operativa la piattaforma di prenotazione online fino al 16 agosto, dando la possibilità a tutti gli interessati di entrare nella lista d’attesa per diventare futuri proprietari della possente Formentor, allestita nella speciale versione Launch Edition. Una vettura che offrirà un motore turbo-benzina TSI da 2 Litri capace di erogare una potenza di 310 cavalli e una coppia massima di 400 Nm, associato alla trazione integrale 4Drive e al cambio automatico DSG a sette rapporti. Le performance? Si parla di uno 0-100 km/h coperto in soli 4,9 secondi e una velocità massima di 250 km/h.

Esteticamente, la Formentor in versione Launch Edition si distinguerà per l’inedita colorazione Petrol Blue opaco della carrozzeria, contraddistinta da linee votate alle sportività grazie alla presenza dello spoiler posteriore e dell’estrattore con i quattro terminali di scarico. Ottima la dotazione anche di cerchi e freni, rispettivamente dei Machined Exclusive da 19” Sport Black Copper e pinze freno prodotte dalla divisione Performance della Brembo.

Per quanto riguarda l’abitacolo, la nuova Cupra Formentor proporrà sedili sportivi in pelle Petrol Blue con regolazione elettrica, impreziositi da dettagli in rame e in alluminio spazzolato, oltre che da un volante specifico dotato della modalità di guida sportiva “Cupra”. Interessante anche il sistema infotainment, che si baserà su un grande schermo touchscreen da 12” posizionato all’interno della plancia.