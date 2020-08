DS 9 e-Tense: ancora più sicurezza e comfort

DS 9 e-Tense innalza ancora il livello di sicurezza per la protezione del veicolo e degli occupanti. Tra i sistemi più interessanti Night Vision, Active Led Vision, Park Pilot, Drive Assist, Driver Attention Monitoring e Active Scan Suspension

DS 9 e-Tense fa un ulterior passo in avanti per quanto riguarda la tecnologia a servizio della sicurezza proponendo nuovi sistemi esclusivi per la protezione della vettura e dei passeggeri.

DS 9 e-Tense: un concentrato di sistemi sicurezza

In gergo si chiamano ADAS, in pratica si tratta di quei sistemi di sicurezza pronti ad intervenire in maniera autonoma per proteggere auto e occupanti. DS è da sempre attenta a questo particolare fattore e con la DS 9 e-Tense il livello si alza ulteriormente. Tra i sistemi più interessanti c’à il DS Night Vision, una videocamera ad infrarossi rileva pedoni, ciclisti ed animali sulla carreggiata, raggiungendo fino a 100 metri di copertura. La scena agli infrarossi viene visualizzata nel quadro strumenti digitale, evidenziando i possibili pericoli in riquadri gialli, che diventano rossi al progressivo avvicinarsi. A questo punto, il sistema è anche in grado di reagire autonomamente, al fine di evitare gli ostacoli. I fari DS Active Led Vision adattano ampiezza e portata dell’illuminazione alle condizioni di guida ed alla velocità della vettura. Grazie a 5 distinte modalità di illuminazione che si attivano automaticamente, la visibilità diventa ottimale anche di notte.

Il DS Park Pilot, invece, rileva un posto libero per la sosta e procede al parcheggio in maniera autonoma. Molto utile anche il sistema DS Drive Assist, in grado di garantire una guida semi autonoma di livello 2. Completano il pacchetto il DS Driver Attention Monitoring (videocamere a infrarossi installate nella parte superiore di volante e parabrezza per rilevare fatica e distrazione del conducente) e il DS Active Scan Suspension, composta da una telecamera che scansiona la strada e captatori di assetto che intervengono sulle sospensioni, in modo da aumentare sicurezza e piacere di guida.