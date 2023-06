DS Automobiles, ecco la serie esclusiva Esprit De Voyage

DS Automobiles ha invitato i giornalisti al suo evento stampa presso Spazio the Box per presentare la nuova collezione esclusiva Esprit De Voyage, composta dai modelli DS 4, DS 7 e DS 9.

DS Automobiles ha presentato alla stampa la nuova serie speciale Esprit De Voyage in seguito all’annuncio avvenuto lo scorso marzo assieme all’apertura degli ordini. La casa automobilistica francese ha invitato i giornalisti presso l’esclusiva location Spazio the Box (a Origgio, in provincia di Varese) per presentare la sua prima collezione ispirata al mondo della moda.

Secondo quanto affermato dal marchio di Stellantis, questa serie nasce per esprimere al meglio raffinatezza, tecnologia e savoir-faire francese. La collection Esprit De Voyage include i modelli DS 4, DS 7 e DS 9 e sarà disponibile per tutto il 2023 in Europa, Asia, Africa e Sud America.

Per chi non lo conoscesse, Spazio the Box è un ambiente polifunzionale che offre ampi spazi interni ed esterni, un ristorante di alta qualità, una galleria d’arte diffusa e una collezione composta da oltre 100 vetture storiche con annessa officina meccanica. In questo ambiente, tante passioni si intersecano per creare il clima ideale per raccontare agli ospiti la nuova collezione DS Automobiles.

Il brand francese continua a crescere in Italia

La presentazione ufficiale di questa nuova serie segna un’ulteriore conferma per il brand francese e va ad aggiungersi agli ottimi numeri ottenuti in Italia fino ad ora. Ad esempio, a marzo ha registrato un aumento del 41% degli ordini rispetto allo stesso mese dello scorso anno mentre ad aprile un +32%.

L’azienda ha sfruttato questo appuntamento per presentare anche il documentario “The Art of Travel”, disponibile dal 1° maggio su Amazon Prime Video. Realizzato dal giornalista freelance Seamus Kearney, il documentario celebra l’arte di vivere alla francese in un viaggio a bordo della DS 7.

La nuova Collection include al momento DS 4, DS 7 e DS 9

Ritornando alla collezione Esprit De Voyage, presenta tratti distintivi e raffinati che accomunano tutti i modelli coinvolti. Ad esempio, possiamo vedere diversi dettagli interni ed esterni esclusivi, come il badge Esprit De Voyage e le calotte degli specchietti retrovisori esterni personalizzate con un design inciso al laser.

La nuova Collection si basa sull’allestimento Rivoli, andando ad impreziosirlo e offrendo ai clienti un vantaggio dedicato. Le DS 4 e DS 7 sono disponibili nelle colorazioni grigio premiere, grigio platino, grigio cristallo, nero perla, bianco perla e rosso babilonia (quest’ultima solo su DS 4). L’ammiraglia è invece disponibile nelle tonalità grigio cristallo, blu imperiale, grigio platino e nero perla.

In Italia, la DS 4 Esprit De Voyage è disponibile ad un prezzo di partenza di 43.000 euro. La DS 7 Esprit De Voyage ha invece un listino italiano che parte da 49.750 euro. Infine, la DS 9 Esprit De Voyage parte da 76.250 euro.