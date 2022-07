Fiat 500 Elettrica: è lei la best-seller nella prima parte del 2022

Nei primi sei mesi del 2022 la Nuova Fiat 500 Elettrica ha scalato le classifiche delle vendite issandosi al primo posto nel mercato italiano e in quello tedesco

Il 2022 è un anno speciale per la Fiat 500: 65 anni fa, infatti, usciva dalle linee di produzione la prima versione del mitico “cinquino” che ha fatto innamorare migliaia di automobilisti in tutta Italia ma anche in Europa, dove oggi il modello elettrico ha raggiunto il terzo posto assoluto nella classifica di vendite globali confermando la bontà di un progetto già rivolto verso il futuro secondo il piano Stellantis “Dare Forward 2030”.

Senza anticipare troppo i tempi, però, oggi la Nuova Fiat 500 Elettrica è anche la confermata best-seller del suo segmento sul mercato italiano e tedesco: un primato che rende ancora più importanti i trenta premi internazionali vinti negli ultimi anni in nove Paesi, che la fanno diventare a tutti gli effetti la city-car Fiat più apprezzata di sempre nel mondo automotive.

Insomma, quello del 2022 è per la Fiat 500 un compleanno davvero speciale che è stato festeggiato attraverso due nuovi spot pubblicitari (chiamati rispettivamente “Evergreen” e “The Stick”) che vedono, tra l’altro, la partecipazione del nuovo “green ambassador” di questo modello – l’attivista e Premio Oscar Leonardo DiCaprio.

“La Nuova 500, elettrica e solo elettrica, ha scalato il podio del mercato europeo degli EV nella prima metà dell’anno ed è l’EV più venduto in Germania e Italia, dove ha ottenuto un successo superiore a quello delle auto elettriche nazionali – ha commentato Oliver Francois, CEO di Fiat e CMO di Stellantis Global – Questa è la prova tangibile del suo successo e di come FIAT consideri il suo percorso verso l’elettrificazione come parte della sua storica missione sociale. Abbiamo creato la mobilità per tutti e siamo i leader della mobilità urbana: ora il nostro obiettivo è reinventare la mobilità urbana e renderla più sostenibile per tutti, fedeli al nostro claim “it’s only green when it’s green for all”“.