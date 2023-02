Fiat 500e: a noleggio da 299 Euro al mese con ricariche illimitate

E' disponibile in Italia una nuova formula di noleggio a lungo termine pay-per-use, che regala le ricariche alle colonnine pubbliche

Una nuova formula di noleggio a lungo termine è ora disponibile in Italia per tutti coloro che sono interessati alla Nuova Fiat 500 Elettrica: si tratta di Leasys Miles, un piano pay-per-use che estende i vantaggi di una formula flessibile e conveniente alla citycar più apprezzata del marchio italiano. All’interno del pacchetto sono offerti una Wallbox per la ricarica domestica e la e-Mobility Card, una tessera che garantisce ricariche illimitate presso gli oltre 1.600 punti di ricarica convenzionati individuabili attraverso l’app Leasys Umove.

Il costo per questa formula di noleggio è pari a 299 Euro al mese per un totale di 48 mesi (più anticipo di 3.900 Euro), il quale include anche la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assistenza stradale 24 ore su 24 e le coperture assicurative quali RCA, furto/incendio e riparazione danni. Per chi prevede di utilizzare poco la vettura, Leasys Miles comprende nel costo i primi 1.000 km facendo pagare quelli in eccesso un prezzo fisso di 0,21 Euro/km. Si tratta di una vera “proposta innovativa nel panorama delle vetture 100% elettriche, che permette la libertà di utilizzo dell’iconica 500 elettrica includendo ricariche illimitate per tutta la durata del noleggio”. L’offerta è valida fino al prossimo 28 febbraio.