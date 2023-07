Castagna Tender2: la Fiat 500 Elettrica diventa una one-off per un hotel

Castagna Milano ha presentato il suo ultimo progetto esclusivo con il nome di Castagna Tender2. Si basa su una Fiat 500 Elettrica in versione La Prima ed è stata realizzata per l'Hotel Mandarin Oriental.

Castagna Tender2 è l’ultima esclusiva one-off realizzata dalla prestigiosa Carrozzeria Castagna di Milano. Questa nuova incarnazione nasce dalla Fiat 500 Elettrica, un’evoluzione significativa rispetto alle precedenti creazioni basate su modelli con motore a combustione interna.

Castagna Milano ha fatto un importante aggiornamento nel suo atelier, con l’introduzione di 32 stampanti 3D dedicate alla personalizzazione di elementi in carbonio per i suoi nuovi modelli. La nuova Tender2 è stata concepita per l’Hotel Mandarin Oriental di Blevio (in provincia di Como).

Gli ospiti dell’hotel ora hanno la possibilità di noleggiare questa elegante spiaggina con tendalino, offrendo un modo unico per ammirare lo splendido panorama del Lago di Como.

Vanta due sedili elettrici BMW

Costruita in otto mesi partendo dalla Fiat Nuova 500 La Prima, la Castagna Tender2 sfoggia una carrozzeria in Giallo Senape. L’estetica è ulteriormente arricchita da un kit in legno di mogano Sapelli lavorato in otto strati, una chiara ispirazione ai classici motoscafi Riva, che aggiunge un particolare effetto lucido all’EV. Elementi, come la cometa cromata posizionata sulla parte bassa della fiancata e gli scarichi d’aria laterali, riprendono il tema nautico.

L’abitacolo della speciale Fiat 500 Elettrica è rifinito con due sedili elettrici BMW, rivestiti in ecopelle marrone in diverse tonalità, dando carattere alla parte bassa della plancia, il bracciolo e altri elementi dell’abitacolo.

Il tessuto nautico giallo-grigio-marrone a motivo pied de poule riveste lo schienale dei sedili, elemento ripreso anche dalla plancia. Per il comfort degli occupanti, è stato aggiunto un rivestimento di morbida moquette.

L’ispirazione nautica della Tender2 si evidenzia soprattutto nell’area posteriore del veicolo. L’abbondante uso di mogano e la presenza dei gavoni laterali con relativi sportelli accentuano questa connessione. La soglia d’ingresso mostra un battitacco d’acciaio, in perfetto abbinamento con un tappo cromato sul pavimento, che una volta sollevato rivela una pratica doccetta. Infine, anche il vimini, un classico delle personalizzazioni della Carrozzeria Castagna, non manca in questa one-off.