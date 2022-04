Fiat 500 elettrica: la Prima by Bocelli ha l’impianto audio JBL da 320W

La Casa del Lingotto ha realizzato una nuova versione speciale della 500 elettrica, disponibile nelle versioni cabrio, berlina e 3+1

Nell’attesa di vedere dal vivo i primi bozzetti e immagini teaser della prossima generazione, in arrivo per il 2027, il marchio Fiat ha lanciato in questi giorni una nuova versione speciale della sua 500 Elettrica denominata “La Prima by Bocelli“. Cosa le rende così esclusiva? Grazie alla sua dotazione particolare ora è la nuova top di gamma di questo modello, che come si evince dal nome è stata realizzata in collaborazione con il famoso tenore italiano al fine di donarle una “marcia in più” a livello di resa sonora del suo impianto audio.

Tra gli accessori disponibili di serie, infatti, la nuova Fiat 500e “La Prima by Bocelli” porta in dote lo speciale sistema JBL Premium Audio da 320 Watt con tecnologia Virtual Venues, diventando la prima citycar al mondo ad offrire un’esperienza sonora all’altezza dei concerti del Maestro toscano. Quest’ultimo ne ha curato personalmente le specifiche impostando la colonna sonora dell’ultimo singolo del figlio Matteo, che può essere apprezzato attraverso le casse sui montanti anteriori e il subwoofer nel bagagliaio.

Per quanto riguarda l’estetica, la nuova Fiat 500 elettrica “La Prima by Bocelli” si distingue per l’elegante colore nero della carrozzeria (con badge dedicati), per i cerchi in lega diamantati da 17 pollici e, nell’abitacolo, per una dotazione che comprende l’infotainment su schermo da 10,25” e i rivestimenti in pelle su plancia e sedili.

L’ultima novità degna di nota è infine la Sanitizing Glove Box, custodita all’interno del cassetto porta-oggetti anteriore che serve a disinfettare le superfici dell’abitacolo oppure tutti gli oggetti che si toccano quotidianamente con le mani, tra cui le chiavi e lo smartphone. Come funziona? Basterà inserire i dispositivi nel vano per poi chiuderlo e avviare la procedura di disinfezione, che dura tre minuti e prevede l’utilizzo di una speciale lampada a raggi UV-C.

“Il successo della Nuova 500 La Prima, il top di gamma della nostra icona elettrica, ci ha fatto capire che il nostro cliente desidera un prodotto premium, che sia molto italiano e molto iconico: insomma, ricerca e vuole il meglio del Made in Italy, ed è proprio in Italia che si trova la massima espressione dell’arte, della bellezza, della musica – ha commentato Olivier Francois, CEO del marchio Fiat – Per questo, insieme al maestro Andrea Bocelli, abbiamo creato l’esperienza di ascolto perfetta per esaltare la silenziosità di un’auto. Questo rivoluzionario impianto premium, dunque, completa un’autentica icona italiana, creata orgogliosamente in Italia per il mondo, capace di regalare a tutti il più autentico spirito italiano”.

La nuova Fiat 500 Elettrica in versione “La Prima by Bocelli” è disponibile da subito nei concessionari italiani in tre varianti (berlina, cabriolet e 3+1) e in sei tinte per la carrozzeria (oltre allo speciale Onyx Black, infatti, la scelta ricade tra Rose Gold, Ice White, Mineral Grey, Ocean Green e Celestial Blue) con prezzi a partire da 36.700 Euro.