Fiat 500 Elettrica: disponibile il nuovo allestimento Monotrim da 29.900 Euro

Il nuovo allestimento Monotrim può essere equipaggiato su tutti e tre i modelli di Fiat 500e: berlina, cabriolet e 3+1

Novità in arrivo per la gamma della Fiat 500 Elettrica: la citycar italiana più apprezzata nel nostro Paese aggiorna il suo listino con l’allestimento Monotrim, per il momento disponibile sul solo mercato spagnolo ma presto al debutto anche in quello tricolore. Previsto su tutti e tre i modelli berlina, cabriolet e 3+1, questo allestimento arricchisce ulteriormente la dotazione di bordo della vettura riducendo sensibilmente il prezzo da sostenere in fase di acquisto.

Entrando nello specifico, l’allestimento Monotrim per la nuova Fiat 500 Elettrica prevede i cerchi in lega leggera da 15”, i gruppi ottici LED DRL, il climatizzatore automatico, gli alzacristalli elettrici anteriori, il volante multifunzione regolabile, la chiusura centralizzata con Smart Key, l’infotainment UConnect con navigatore su display da 10,2”, gli specchietti retrovisori esterni elettrici e un pacchetto ADAS che comprende il sistema di assistenza alla partenza in salita, l’avviso di deviazione della corsia, l’assistente di velocità intelligente, l’illuminazione automatica, il sensore pioggia e l’avviso di collisione con attivazione a bassa velocità.

In questa configurazione la nuova Fiat 500 Elettrica può essere equipaggiata con due versioni di powertrain: quella base da 95 CV con batteria da 23,7 kWh per 190 km di autonomia e quella top di gamma, da 118 CV con batteria da 42 kWh per 321 km di autonomia. I prezzi? Da 29.900 Euro per il modello berlina, da 32.900 Euro per quello cabrio e da 31.900 Euro per il 3+1.