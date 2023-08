Fiat 500 Elettrica: il brand crea una one-off che funge da gelateria ambulante

A causa delle recenti restrizioni nel Regno Unito sui veicoli a combustione interna, Fiat ha creato la one-off Fiat 500 Elettrica Gelateria che prende il posto dei classici furgoni-gelateria molto famosi in UK.

Affrontando con decisione le sfide poste dalle nuove normative sulle emissioni, Fiat ha lanciato una novità che farà parlare molto: la Fiat 500 Elettrica Gelateria. Questo veicolo unico nel suo genere è stato concepito come una risposta all’implementazione di zone ad aria pulita in molte città del Regno Unito. Prevedibilmente, entro la fine del prossimo anno, 14 di queste zone saranno operative, costringendo il settore a reinventarsi.

Il marchio di Stellantis ha colto l’occasione per trasformare la sua iconica 500 in quella che viene pubblicizzata come “la più piccola gelateria a zero emissioni del mondo”. Molti veicoli per gelati in circolazione sono ormai obsoleti e con motori diesel non conformi.

La one-off è stata creata per superare le recenti restrizioni nel Regno Unito

Le autorità locali, come i quartieri londinesi di Camden, Greenwich e Westminster, hanno già imposto divieti e restrizioni su furgoni per gelati a motore a combustione interna, citando problemi di inquinamento atmosferico e acustico.

Inoltre, a partire dal 29 agosto, l’espansione della zona a basse emissioni includerà tutti i 32 quartieri di Londra, imponendo una tassa giornaliera di 12,50 sterline (14,63 euro) per i veicoli non conformi all’interno del raccordo M25.

Damien Dally, direttore di Fiat UK, ha sottolineato che mentre la 500 Elettrica Gelateria rimane un concetto unico nel Regno Unito, rappresenta una soluzione a zero emissioni estremamente versatile per gli ambienti urbani. La particolare city car elettrica combina un design compatto ed elettrico con l’eredità stilistica italiana di Fiat.

C’è un freezer in grado di servire fino a 300 persone al giorno

Nell’abitacolo, il marchio torinese ha realizzato uno spazio freezer sufficiente per servire fino a 300 persone al giorno. Questa caratteristica risponde a una specifica esigenza emersa da una ricerca di Fiat, secondo cui l’83% dei britannici considera i furgoni-gelato come un elemento essenziale della cultura britannica.

Il design interno prevede anche sedie a sdraio e un paio di congelatori alimentati a batteria al posto dei sedili posteriori. A completare il quadro, la Fiat 500 Elettrica Gelateria vanta una vivace livrea blu e bianca e un tetto pieghevole.

Infine, per distinguere ulteriormente questa one-off dalla normale Fiat Nuova 500 presente in commercio, il produttore torinese ha aggiunto badge in bronzo con la scritta Gelateria sugli archi delle ruote anteriori e ha sviluppato un sound su misura, ispirato alle “note liriche italiane”.