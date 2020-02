Fiat 500 Elettrica, zero emissioni per la citycar del Lingotto

Fiat 500 Elettrica verrà presentata ufficialmente il prossimo 3 marzo. Il 4 luglio scatteranno i pre-ordini, mentre le consegne sono in programma dopo l'estate 2020

Sale l’attesa intorno alla Fiat 500 Elettrica, uno dei progetti più importanti del piano industriale del gruppo FCA. La city car a zero emissioni che verrà prodotta a Mirafiori, sarà presentata tra circa un mese e con l’avvicinasi delle date arrivano le prime conferme sui tempo di lancio.

Fiat 500 Elettrica: ecco quando arriva

Dopo mesi di voce indiscrezioni, arrivano le prime conferme sulla data di lancio della Fiat 500 Elettrica. Ad annunciarlo è Luca Napolitano, capo del brand Fiat per l’area EMEA, secondo cui l’auto sarà presentata al prossimo Salone dell’auto di Ginevra che aprirà i battenti il prossimo 3 marzo, mentre il lancio sarà il prossimo 4 luglio, in concomitanza con il compleanno della 500. In questa data dovrebbero scattare i pre-ordini della sua city car a zero emissioni che sarà consegnata, almeno secondo i piani, appena dopo la prossima estate. Quello di Fiat 500 Elettrica è un progetto teoricamente vincente, ma per essere lanciato a dovere necessita di alcuni accorgimenti, come un’efficace rete di ricarica, per questo sono pronte 12mila colonnine dislocate in Europa e realizzate in partnership con Enel X.