Fiat 500L: vicina la fine della produzione

L'atteso modello ibrido non è mai arrivato e i mercati di riferimento sono sempre meno: la fine della storia della Fiat 500L sembra davvero vicina

Fiat si prepara a dire addio alla 500L? Ancora non sono arrivati annunci ufficiali, ma si cono alcuni indizi che fanno pensare che questa ipotesi possa concretizzarsi in un futuro non così lontano.

Finisce l’era della 500L

Il primo di questi indizi è rappresentato dal fatto che fiat non ha mai presentato il progetto della versione ibrida che andasse ad arricchire l’offerta, smentendo alcune indiscrezioni uscite in passato. Un fatto insolito, visto che atri due esemplari, 500X e Fiat Tipo, sono stati recentemente lanciate in una declinazione più sostenibile. Insomma, il futuro di Fiat potrebbe essere, tra le varie cose, più pulito ma privo della piccola monovolume 500L.

A tutto ciò va aggiunto il fatto che il mercato di riferimento è composto dall’Italia e pochi altri paesi. Insomma, l’addio appare sempre più vicino, ma se siete sempre in cerca di novità non preoccupatevi: la Fiat 500L potrebbe essere sostituita da un nuovo modello che potrebbe essere presentato il prossimo 1 marzo, data in cui Stellantis presenterà il proprio piano industriale.