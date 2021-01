Fiat e Abarth: tutte le novità auto del 2021 – 2022

Il Gruppo FCA nel 2021 punta al consolidamento delle ultime novità Fiat presentate l’anno scorso e al rinnovamento della gamma Abarth 595

Con il completamento dell’operazione Stellantis a cui manca solamente l’ufficializzazione e la quotazione in borsa, il Gruppo FCA è pronto a un 2021 di assestamento, nel quale confermare l’attuale gamma presente a listino per poi procedere al rilancio del marchio Fiat (ma non solo) negli anni a venire, dove sono attese grandi novità per gran parte dei modelli presenti in gamma. Cosa aspettarsi, quindi, per questa stagione? Scopriamolo insieme!

NOVITA’ FIAT 2021-2022: 500(X), PANDA E TIPO DAVANTI A TUTTI

Iniziamo proprio con il marchio Fiat: la Casa del Lingotto ha già presentato le sue novità entro la fine del 2020, per cui il nuovo anno sarà riservato alla valorizzazione di tutta una serie di nuovi prodotti capaci di soddisfare le esigenze di gran parte della clientela italiana. Uno tra i più importanti è sicuramente la nuova 500 3+1 elettrica, versione molto particolare del “cinquino” contraddistinta da un piccolo sportello posteriore che si apre “controvento”, cioè dalla parte opposta della portiera tradizionale.

Questo permette di facilitare l’ingresso a bordo dei passeggeri, che invece saranno sempre costretti su un divano posteriore dalle dimensioni contenute sulla classica 500 MY2021: anche questa può essere scelta con la powertrain elettrificata da 118 cavalli e dalla batteria da 42 kWh per 320 km di autonomia, per poi essere diversificata nei vari allestimenti Cult, Connect, Dolcevita (in esclusiva per questo modello) e Sport.

Passando ai modelli superiori, il “cinquino” del Lingotto sarà ancora disponibile al pubblico nelle varianti 500L e 500X, che condivideranno i precedenti allestimenti a cui si aggiungerà quello specifico dall’indole fuoristradistica chiamato Cross. Verso la fine dell’anno, inoltre, dovrebbe arrivare anche la versione Cabrio della 500X, che intraprenderà la strada già battuta dalla 500C grazie alla sostituzione del tettuccio in lamiera con una soluzione dalla capote in stoffa scorrevole e montanti ancora presenti sulla carrozzeria.

Al suo fianco verrà proposta la nuova gamma della Panda, che potrà contare sostanzialmente su quattro equipaggiamenti (City Life, Sport, City Cross e Cross) e tre motorizzazioni, tra cui quella a tecnologia mild-hybrid con propulsore 1.0 Firefly da 70 cavalli, quella Natural Power a metano e quella con motore TwinAir e trazione 4×4.

L’ultimo modello che consoliderà la propria presenza a listino sarà la Nuova Tipo, disponibile sia in versione berlina che in carrozzeria station wagon. Un design rivisto dopo quattro anni dal debutto sul mercato e un livello più elevato di tecnologia a disposizione del guidatore saranno i suoi punti di forza, apprezzabili negli allestimenti Life, City Life e Business ma anche in quelli con tendenze “off-road” Cross e City Cross, sui quali i veri protagonisti sono il bodywork più massiccio, l’assetto rialzato da crossover compatto, gli pneumatici maggiorati e la taratura specifica delle sospensioni.

NOVITA’ ABARTH 2021-2022: LA 595 PUNGE ANCORA CON NUOVI ALLESTIMENTI

Dopo l’introduzione delle versioni speciali Monster Energy Yamaha e Scorpioneoro, la gamma della Abarth 595 apre il 2021 con un rinnovamento a tutto tondo dei quattro equipaggiamenti presenti a listino, sia per quanto riguarda la versione berlina che in quella a tettuccio scoperto. Si parte dalla variante d’ingresso denominata semplicemente “595” (da 21.200 Euro), che ottiene una dotazione caratterizzata, tra le altre cose, da gruppi ottici a LED, dal sistema infotainment Uconnect 5 con schermo da 7’’ compatibile con i sistemi Android Auto e Apple CarPlay e dal selettore della modalità di guida “Scorpion mode”, capace di andare a modificare l’erogazione e la risposta del motore assieme alla taratura dello sterzo.

L’allestimento successivo è rappresentato dalla 595 Turismo (da 26.700 Euro), che invece si focalizza su un miglioramento più consistente della qualità degli interni: qui spiccano i rivestimenti in pelle dei sedili e delle finiture, tra i quali è possibile scegliere anche il raffinatissimo marrone Helmet Brown. Gli amanti delle corse, al contrario, dovranno rivolgere la propria attenzione alla 595 Competizione (da 28.500 Euro), caratterizzata dalla nuova tonalità opaca Blu Rally ispirata alla Fiat 131 Rally degli anni ‘70 e dagli inediti cerchi in lega da 17’’, voluti in omaggio della mitica Lancia Delta Integrale.

Questo allestimento, inoltre, sarà impreziosito da un body kit specifico in tinta con il resto della vettura, alternato a un abitacolo con plancia in Alcantara, sedili in pelle e pomello del cambio in carbonio. Spostando ancora più in alto l’asticella troviamo il top di gamma, la 595 Esseesse (da 31.100 Euro) con assetto Koni FSD, impianto frenante della Brembo e nuovi terminali in titanio per il sistema di scarico firmato Akrapovic, che farà cantare il rombante 1.4 T-Jet da 180 cavalli provvisto di turbina Garrett GT1446 e differenziale autobloccante automatico.

La stessa unità spingerà anche l’allestimento Competizione (sempre 180 cavalli) e quelli precedenti, anche se con potenze riviste nell’ordine dei 165 cavalli per la Turismo e dei “soli” 145 cavalli per la versione standard. Ogni variante di questo motore, comunque, sposerà la normativa anti-inquinamento Euro 6d-Final e verrà abbinata al tradizionale cambio meccanico, eventualmente aggiornabile a richiesta con quello robotizzato di tipo sequenziale realizzato in casa direttamente dal marchio Abarth.