Ford Kuga: arriva anche la versione full Hybrid

La nuova Ford Kuga Full Hybrid ha un motore capace di erogare una potenza di 190 CV e garantire un'autonomia di circa 1000 km. Il sistema self-charging sceglie in modo automatico se usare il propulsore elettrico o quello ibrido, favorendo una piacevole 'esperienza di guida.

Ford ha presentato la nuova Kuga Full Hybrid che va ad ampliare il comparto della auto attente all’ambiente unendosi alle già esistenti Plug-In Hybrid ed EcoBlue Hybrid. Questa mossa permette alla Casa dell’Ovale blu di fare un deciso passo in avanti verso il progetto di elettrificazione.

Ford Kuga Full Hybrid: le caratteristiche

La Ford Kuga Full Hybrid è stata sviluppata da zero per incorporare un sistema full-hybrid, utilizzando un packaging dedicato per massimizzare la spazio e la praticità del SUV garantendo sempre una guida precisa. Iniziamo la nostra descrizione della nuova Kuga Full Hybrid dal cuore pulsante, vale a dire il motore, un sofisticato propulsore capace di erogare una potenza di 190 CV offre e garantire un’autonomia di oltre 1.000 km in modalità ibrida ed elettrica. La batteria da 1,1 kWh si ricarica automaticamente sia grazie al motore a benzina con ciclo Atkinson da 2.5 sia utilizzando la ricarica rigenerativa durante la marcia o recuperando l’energia altrimenti dispersa della frenata.

L’energia immagazzinata alimenta il motore elettrico per migliorare le performance, l’efficienza nei consumi di carburante o fornendo una guida in modalità completamente elettrica. Insomma, senza la necessità di utilizzare una fonte di alimentazione esterna per ricaricare la batteria, Kuga Hybrid offre una scelta interessante per i clienti che desiderano sposare un’esperienza di gioia quanto più possibile sostenibile, ma che hanno un accesso limitato a colonnine di ricarica esterne a casa.

Kuga Hybrid è anche la prima Kuga a combinare un propulsore elettrificato con la tecnologia Ford Intelligent All-Wheel Drive. La Kuga Hybrid è supportata da una nuova unità di controllo elettronico che consente di avere una risposta lineare e senza la minima esitazione durante i passaggi di funzionamento da elettrico puro, a ibrido a benzina. La funzione di simulazione cambio marcia, attivabile nelle modalità di guida Normal o Sport, regola automaticamente i giri del motore al variare della velocità del veicolo, in modo da ridurre quella sensazione di effetto elastico spesso associata alle trasmissioni a variazione continua. “Ciascuno dei nostri modelli elettrificati Kuga offre una serie unica di vantaggi. Per la nostra Kuga Hybrid, che include efficienza nei consumi e un’autonomia in grado di farla competere con la versione diesel, offriamo l’Intelligent All-Wheel Drive e la semplicità di una ricarica senza cavi, abbinati alla serenità di una guida in modalità esclusivamente elettrica. Ford si impegna a offrire un’ampia scelta di modelli elettrificati in modo che ogni cliente possa trovare la soluzione perfetta che si adatti alle proprie esigenze. Nessun modello lo dimostra meglio di Nuova Kuga“, ha dichiarato Roelant de Waard, Vice President, Marketing, Sales & Service di Ford Europe.

Ford Kuga Full Hybrid: un pieno di tecnologia

Ford Kuga Full Hybrid è dotata di un modem integrato FordPass Connect che trasforma questo SUV in un hotspot in grado di connettere fino a un massimo di 10 dispositivi. Inoltre, il pad di ricarica wireless, che rileva automaticamente i dispositivi compatibili, aiuta i conducenti a rimanere connessi durante il viaggio e consente ai passeggeri di ricaricare facilmente i propri smartphone senza l’uso di cavi. Lo schermo touch a colori da 8″ è dotato di funzione pinch&swipe ed è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Volendo, si può scegliere anche il sistema audio premium B&O per ascoltare la musica in streaming. Il sistema da 575 watt è dotato di 10 diffusori e doppio subwoofer esterno.

Kuga migliora ulteriormente l’esperienza di guida grazie alla disponibilità di una gamma avanzata di tecnologie di assistenza alla guida tra cui Adaptive Cruise Control con Stop & Go, Speed Sign Recognition, Lane Centering, Active Park Assist Upgrade, Lane-Keeping System con Blind Spot Assist, Blind Spot Information System e Lane-Keeping System. Su questo modello anche la tecnologia Intersection Assist che utilizza la telecamera anteriore del veicolo, combinata con un radar, per monitorare potenziali collisioni con veicoli in arrivo nell’opposto senso di marcia. La tecnologia agisce automaticamente sui freni, quando si viaggia a una velocità massima di 30 km/h, per aiutare a prevenire o mitigare gli effetti di incidenti negli scenari in cui un conducente stia svoltando sulla traiettoria di un veicolo in avvicinamento, come comunemente accade agli incroci o alle piccole rotatorie. Kuga Full Hybrid è ordinabile nelle versioni Connect, ST Line, ST Line X e Vignale.