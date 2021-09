Ford Mindfulness: il concept su base Kuga che combatte lo stress al volante

Per combattere lo stress al volante, la Casa dell'Ovale Blu ha presentato a Monaco una vettura provvista di particolari sistemi che aiutano a rimanere calmi e concentrati

Alzi la mano chi non si è mai arrabbiato per qualcosa durante il proprio viaggio in auto casa-ufficio? Un’impresa impossibile direte voi… alla quale noi replichiamo affermando che, in futuro, saranno proprio le nostre auto ad aiutarci a rimanere calmi e concentrati su ciò che sta accadendo nel “momento presente”. Come? Un primo assaggio di questo prezioso sostegno l’ha presentato in questi giorni il marchio Ford a Monaco… con il nome di Mindfulness Concept.

Questo termine, ovviamente, non è nuovo ed anzi è una delle tecniche più utilizzate al giorno d’oggi per combattere lo stress quotidiano: diventare più consapevoli di ciò che ci circonda e, allo stesso tempo, calmi ma anche focalizzati su ciò che è meglio fare per portare a termine un lavoro, oppure per rendere un viaggio più piacevole e sicuro per tutti. Questo è il concetto chiave che sta alla base del prototipo su base Kuga che vedete nelle immagini presenti in gallery, opportunamente equipaggiato con una serie di tecnologie adatte a centrare il risultato voluto.

Le soluzioni presenti nell’abitacolo sono numerose e comprendono la funzionalità Unlock Purge, che fornisce aria fresca dal climatizzatore prima che il guidatore acceda al veicolo, un filtro dell’aria specifico per rimuovere con efficacia polvere, odori e allergeni, alcuni diodi luminosi ai raggi UV per bloccare la riproduzione di germi e virus sulle superfici e un Ambient Lighting che lavora in base alla temperatura presente all’interno, con lo scopo di fornire la giusta illuminazione nelle varie fasi della giornata.

Ma non è tutto: la Ford Mindfulness Concept su base Kuga include anche un sedile speciale per il guidatore, provvisto di quattro meccanismi che stimolano e forniscono feedback sulla respirazione e la frequenza cardiaca, nonchè di rifiniture speciali per la plancia e la selleria realizzate in materiali eco-sostenibili e con colori naturali. Durante i viaggi lunghi, invece, viene abilitata la funzionalità “Powernap”, che consente di reclinare il sedile e di appisolarsi supportati da aria fresca e melodie calme e rilassanti provenienti dal sistema sonoro Bang & Olufsen.

Quest’ultimo presenta al suo interno l’equalizzatore B&O Beosonic, che può essere impostato in quattro diverse modalità a seconda dell’umore degli occupanti (Bright, Energetic, Relaxed e Warm) e che fornisce addirittura delle playlist specifiche a seconda della situazione o del luogo in cui si decide di fermarsi (al mare, in montagna ecc…). Gli altoparlanti integrati nei poggiatesta, infine, aggiungono quel tocco magico che permette di creare un’esperienza sonora ancora più immersiva.

Se arriverà mai un veicolo del genere nel listino Ford? Secondo Mark Higbie, consulente senior del brand americano, questo concept potrebbe aiutare a rendere i viaggi in auto più sicuri e gli automobilisti più empatici tra di loro: “Cerchiamo di creare esperienze che alimentino una maggiore consapevolezza. Con caratteristiche uniche e tecnologie integrate, Ford offre a conducenti e passeggeri nuovi modi per essere consapevoli mentre sono a bordo di un veicolo“. Uno tra questi è anche dato dalla presenza di guide interattive per piccole pratiche yoga, che includono esercizi fisici leggeri e meditazioni quando la vettura è ferma. Una cosa è certa: il futuro dell’automotive passerà anche da queste innovazioni!