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Birindelli Auto: usato di Qualità Premium certificato e garantito

Birindelli Auto si conferma la realtà di riferimento in Toscana per chi non vuole scendere a compromessi nella scelta di una vettura usata, KM 0 o aziendale. Con una storia legata ai brand premium BMW e MINI, il Gruppo ha saputo evolversi diventando partner ufficiale di marchi come INEOS Automotive e accogliendo le novità di Omoda & Jaecoo. Con 6 Showroom, 2 Centri Motorrad e 3 Centri Usato multimarca, l’esperienza Birindelli trasforma l’acquisto dell’usato in un percorso certificato, sicuro e di altissimo livello.

Non è un caso, infatti, se Top Dealers Italia ha incluso Birindelli Auto nella Guida 2026, un attestato al valore del brand e alla sua attenzione verso il cliente.

Un parco auto certificato

Perché scegliere l’usato Birindelli? La risposta risiede nella specializzazione e nel rigore. Ogni veicolo, che si tratti di un’auto dei principali marchi automobilistici o di una moto BMW Motorrad, viene selezionato e controllato per garantire standard qualitativi eccellenti. L’ampia disponibilità di vetture nelle sedi di Empoli, Prato, Arezzo, Livorno, Lucca, Barberino Val d’Elsa e Monsummano Terme permette di trovare sempre la soluzione ideale a condizioni competitive, con la certezza di un acquisto trasparente e garantito.

Formula “Soddisfatto o Rimborsato” e massima tutela

Uno dei pilastri della filosofia Birindelli è la serenità del cliente. A dimostrazione della qualità dei propri veicoli, il Gruppo offre l’esclusiva formula “Soddisfatto o Rimborsato”: l’automobilista ha a disposizione 15 giorni e fino a 1.500 km per testare l’auto su strada. Se il veicolo non soddisfa le aspettative, è possibile restituirlo, rendendo l’acquisto un’operazione a rischio zero. Questa tutela, unita a garanzie certificate e a un’assistenza dedicata in ogni fase, conferma Birindelli come un partner affidabile che mette la soddisfazione del guidatore al primo posto.

Servizi evoluti e convenienza su misura

Non solo prodotto, ma un pacchetto completo di soluzioni finanziarie e promozionali. Birindelli Auto propone finanziamenti personalizzati con rate flessibili, studiati per rendere accessibile l’acquisto di modelli premium. Grazie alle promozioni esclusive, è possibile accedere a sconti dedicati e soluzioni di pagamento agevolate, supportati dalla professionalità di oltre 200 collaboratori pronti a guidare il cliente dal test drive alla consegna finale.

Tutti i servizi Birindelli Auto

Per rendere l’acquisto semplice, sicuro e vantaggioso, Birindelli Auto mette a disposizione un’offerta integrata di servizi d’eccellenza:

  • Ampia Selezione Multimarca: Auto usate e KM 0 dei migliori brand.
  • Garanzia e Sicurezza: Veicoli rigorosamente controllati e dotati di garanzie certificate.
  • Soddisfatto o Rimborsato: 15 giorni o 1.500 km per restituire l’auto se non sei soddisfatto.
  • Finanziamenti su Misura: Piani di pagamento flessibili, trasparenti e a tassi agevolati.
  • Promozioni Esclusive: Offerte e sconti dedicati su una selezione di modelli.
  • Test Drive: Possibilità di provare su strada il veicolo prima della scelta definitiva.
  • Consulenza Specializzata: Un team di esperti dedicato per ogni fase del percorso d’acquisto.
  • Service Ufficiali: Assistenza post-vendita all’avanguardia con tecnici certificati BMW, MINI, Motorrad e INEOS.
  • Rete Capillare: Presenza in 9 sedi strategiche tra le province di Firenze, Prato, Arezzo, Livorno, Lucca e Pistoia.
  • Trasparenza Totale: Documentazione chiara e condizioni competitive per un risparmio reale.

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