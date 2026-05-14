Svalutazione auto elettriche: quanto valore perdono davvero dopo 5 anni

Chi si avvicina al mercato delle auto elettriche calcola tutto: il costo della ricarica, i tagliandi dimezzati, il bollo azzerato per i primi cinque anni. Quello che spesso non viene considerato è quanto quell’auto varrà nel momento in cui si decide di rivenderla.

La svalutazione delle auto elettriche è diventata uno degli argomenti più controversi del settore, con dati che smentiscono l’ottimismo di molti concessionari e sorprendono persino chi già guida elettrico.

Capire come funziona il deprezzamento di un veicolo a batteria non serve solo a chi sta per rivendere: è informazione essenziale già nel momento dell’acquisto, perché il valore residuo incide sul costo reale di possesso in modo spesso più rilevante di qualsiasi risparmio sulla ricarica.

Perché le auto elettriche perdono valore più in fretta delle termiche

Il deprezzamento non funziona allo stesso modo per tutte le alimentazioni. Un’auto a benzina perde valore seguendo una curva abbastanza prevedibile, legata principalmente a chilometraggio e anno di immatricolazione. Per le elettriche, entrano in gioco tre variabili aggiuntive che rendono il processo più rapido e meno lineare.

Una domanda ancora debole sul mercato dell’usato

In Italia i passaggi di proprietà di auto elettriche si attestano intorno ai 5.000 al mese, appena l’1% del totale delle compravendite di usato (fonte UNRAE 2026). Il parco circolante BEV ha superato le 409.000 unità a maggio 2026, ma la quota di automobilisti disposti ad acquistare un’elettrica di seconda mano rimane ancora minoritaria.

Il risultato diretto è che l’offerta supera strutturalmente la domanda, e in qualsiasi mercato questo si traduce in prezzi più bassi. Non si tratta di un difetto intrinseco del prodotto, ma di un mercato che non ha ancora raggiunto la maturità necessaria a sostenere i valori residui.

L’incertezza sulla batteria frena gli acquirenti

Su un’auto termica, un meccanico esperto riesce a farsi un’idea abbastanza precisa dello stato del veicolo con un’ispezione visiva e qualche test. Con un’elettrica, il componente più critico e costoso, ovvero il pacco batterie, non si valuta a occhio.

Lo State of Health (SOH) richiede una diagnostica specifica, spesso non disponibile nei punti vendita di usato generalisti. Questa asimmetria informativa genera diffidenza: l’acquirente non sa con certezza quanta autonomia residua ha la batteria né come è stata trattata nei cicli di ricarica precedenti, e tende quindi a scontare il prezzo per coprirsi dal rischio.

Il progresso tecnologico che invecchia i modelli più vecchi

Un’auto a benzina del 2020 non è tecnologicamente distante da una del 2026 in modo percepibile per l’utente medio. Lo stesso non vale per le elettriche: i modelli immatricolati cinque anni fa avevano autonomie dichiarate spesso inferiori ai 350 km, velocità di ricarica DC limitate e software con aggiornamenti già fermi. I modelli attuali offrono 500 km e oltre di autonomia reale, ricariche HPC a 200+ kW e sistemi operativi aggiornabili via OTA. Questa distanza tecnologica si traduce direttamente in una perdita di appetibilità per i modelli più datati, che non possono competere sul mercato dell’usato con le versioni recenti.

Svalutazione auto elettriche: i numeri reali sul mercato italiano

Al di là delle impressioni, i dati di mercato fotografano una situazione chiara. Secondo l’analisi di CarVertical basata sui clienti italiani, il valore residuo delle auto elettriche dopo 5 anni si attesta in media al 53,9% del prezzo originale. Un dato inferiore a tutte le altre alimentazioni:

Alimentazione Dopo 2 anni Dopo 5 anni Dopo 10 anni Benzina 98,4% 76,4% 49,4% Diesel 87,4% 62,8% 36,3% Ibrida 83,9% 63,0% 39,5% Elettrica 82,5% 53,9% 33,8%

Il confronto diventa ancora più netto guardando i singoli modelli. L’analisi di Carvago sul mercato italiano, basata su un campione di annunci reali, mostra differenze di deprezzamento a tre anni che in alcuni casi sfiorano i 25 punti percentuali rispetto alla versione termica equivalente: la VW ID.3 perde il 46% contro il 21% della Golf; la Fiat 500e il 49% contro il 27% della 500 termica; la Mercedes EQA il 52% contro il 30% della GLA.

L’unica eccezione nel campione è la Porsche Taycan, che perde il 47% contro il 48,5% della Panamera: una delle rarissime situazioni in cui l’elettrico regge il confronto sul valore residuo.

I fattori che influenzano il valore residuo di un’auto elettrica

Detto che le elettriche si svalutano di più, occorre precisare che non tutte si svalutano allo stesso modo. Alcuni elementi fanno una differenza concreta sul prezzo di rivendita.

Il SOH della batteria

Lo State of Health è il parametro più determinante nel momento della rivendita. Un’auto con SOH superiore all’85% viene percepita dal mercato come affidabile e mantiene un valore significativamente superiore rispetto a un esemplare con batteria degradata al 78-80%. Il problema è che molti venditori privati non dispongono di questa documentazione, mentre i rivenditori professionali la usano come leva negoziale.

Se stai valutando la rivendita, far eseguire una diagnostica SOH certificata in officina autorizzata prima di mettere in vendita l’auto può tradursi in un prezzo richiesto più alto e credibile. Il costo del controllo è tra i 50 e i 150 euro: quasi sempre si ripaga.

Gli aggiornamenti OTA e l’età del software

Un aspetto che il mercato sta iniziando a prezzare in modo più preciso è la capacità del veicolo di aggiornarsi nel tempo. Le auto che ricevono aggiornamenti Over-The-Air attivi mantengono il valore meglio di quelle il cui software è rimasto fermo alla versione di fabbrica. Tesla è il caso più studiato: i modelli più datati hanno beneficiato nel corso degli anni di interventi da remoto che ne hanno migliorato autonomia, comportamento in ricarica e funzioni di assistenza alla guida, rallentando di fatto il processo di obsolescenza.

Questo principio non è esclusivo dell’automotive. Qualsiasi prodotto digitale che smette di aggiornarsi perde rilevanza e valore nel giro di pochi anni: vale per le app di navigazione, per le piattaforme di streaming, per i software finanziari e per i servizi di intrattenimento online, dove molte di queste piattaforme, tra cui i casinò non aams, investono continuamente in aggiornamenti di interfaccia e algoritmi per restare competitivi. La logica è identica: un prodotto fermo tecnologicamente è un prodotto che si svaluta. Quando si valuta un’elettrica usata da acquistare o vendere, verificare se il costruttore distribuisce ancora aggiornamenti per quel modello è un’informazione che vale quanto il chilometraggio.

La velocità di ricarica DC supportata

I modelli che supportano ricarica rapida DC a 100 kW o più sono strutturalmente più appetibili sul mercato dell’usato rispetto a quelli limitati alla sola ricarica AC. La ragione è pratica: chi compra un’elettrica usata nel 2026 si aspetta di poter fare viaggi lunghi con soste brevi. Un veicolo che accetta al massimo 50 kW in DC non soddisfa questa aspettativa e subisce uno sconto implicito in fase di trattativa. È un dettaglio tecnico che non compare nelle schede dei portali di annunci, ma che gli acquirenti più informati controllano sistematicamente prima di fare un’offerta.

La garanzia batteria trasferibile

Quasi tutti i costruttori offrono oggi garanzie sulla batteria di 8 anni o 160.000 km, con mantenimento di almeno il 70-80% della capacità iniziale. La differenza sostanziale sta nella trasferibilità: alcune case automobilistiche, tra cui Hyundai, Kia e Toyota, consentono al secondo proprietario di beneficiare del periodo di garanzia residuo. Altre no.

Questo aspetto impatta direttamente sulla quotazione dell’usato: un’auto con 4 anni di garanzia batteria ancora attiva e trasferibile vale oggettivamente di più di una identica senza copertura, anche a parità di SOH e chilometraggio.

Quando conviene rivendere: la finestra ottimale

Per chi possiede già un’elettrica e sta pensando di cambiarla, il timing della rivendita conta più che per qualsiasi altra alimentazione. Nei primi 12-24 mesi il valore residuo medio si mantiene intorno all’82-83% del prezzo di acquisto: la perdita c’è, ma è contenuta e paragonabile a quella di una termica equivalente. È il periodo in cui l’auto è ancora percepita come “nuova” dal mercato, con garanzie intatte e software aggiornato.

Dopo i tre anni il deprezzamento accelera, soprattutto se nel frattempo il costruttore ha lanciato una versione aggiornata con autonomia superiore o sistema di ricarica più veloce. È proprio tra il secondo e il quarto anno che si concentra la perdita di valore più consistente. Aspettare i cinque anni per rivendere significa accettare di arrivare al mercato con un prodotto che i compratori più preparati sanno già valutare al ribasso. La finestra ideale, salvo situazioni particolari, è tra i 24 e i 36 mesi dall’immatricolazione.

Il mercato si sta stabilizzando: cosa cambia nel 2026

Il quadro che abbiamo descritto è reale, ma non è statico. Diversi segnali indicano che il deprezzamento accelerato delle elettriche potrebbe attenuarsi nei prossimi anni, almeno per i modelli tecnologicamente più aggiornati.

La crescita del parco circolante è il fattore principale: con più elettriche in strada, crescono sia l’offerta che la domanda di usato, e il mercato secondario acquisisce maggiore liquidità. A maggio 2026 il parco BEV italiano ha superato le 409.000 unità, quasi il doppio rispetto a tre anni prima. Parallelamente, la concorrenza dei produttori cinesi sta abbassando i prezzi dei nuovi modelli, riducendo il gap tra nuovo e usato che oggi penalizza così pesantemente i valori residui delle generazioni precedenti.

Un altro elemento da non sottovalutare è la maggiore alfabetizzazione tecnologica degli acquirenti. Chi si avvicina all’usato elettrico nel 2026 sa già che cosa è il SOH, sa come verificarlo e sa distinguere un modello con ricarica rapida da uno che non la supporta. Questa competenza diffusa tende a stabilizzare il mercato, perché riduce la diffidenza generalizzata a favore di una valutazione più precisa delle singole condizioni del veicolo.

Oggi conviene comprare elettrico usato?

C’è una prospettiva che quasi nessuna guida all’acquisto affronta esplicitamente: il deprezzamento accelerato delle elettriche non è solo un problema per chi vende, è anche la ragione principale per cui comprare usato elettrico oggi rappresenta un’occasione concreta. Il mercato sta prezzando questi veicoli con una svalutazione che incorpora una diffidenza tecnologica e culturale destinata a ridursi, non ad aumentare. Chi entra adesso, prima che il mercato secondario maturi, si trova in una posizione che tra qualche anno potrebbe risultare vantaggiosa.

Dal punto di vista finanziario, il costo totale di possesso di un’elettrica usata acquistata al prezzo attuale di mercato si confronta favorevolmente con quello di una termica equivalente per età e chilometraggio. La manutenzione ordinaria rimane strutturalmente più bassa, il costo per km con ricarica domestica è ancora inferiore rispetto alla benzina, e l’acquisto avviene a un prezzo già depurato dalla perdita più consistente del ciclo di vita del veicolo, quella dei primi tre anni.

Vale anche una riflessione sul profilo dell’acquirente. Chi compra un’elettrica usata nel 2026 non è più il pioniere disposto ad accettare compromessi: è un automobilista che può scegliere tra una gamma di modelli già collaudati, con problematiche note e community di utenti consolidate che offrono informazioni dettagliate su qualsiasi aspetto tecnico. È un contesto molto più rassicurante rispetto a quello di chi comprava usato elettrico tre o quattro anni fa, praticamente al buio.