CERCA SU INFOMOTORI
CERCA SU INFOMOTORI
SOCIAL
TOPDEALERS ITALIA
CERCA SU INFOMOTORI
CASE AUTO vedi tutte >>
Alfa Romeo
Audi
BMW
Citroen
Dacia
Fiat
Ford
Hyundai
Jeep
Kia
Mazda
Mercedes
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Seat
Skoda
Toyota
Volkswagen
Volvo
SOCIAL
TOP DEALERS ITALIA
Auto
Guide
Moto
Marche
Listino
Usato
Sport

Autovittani: usato di qualità con 150 Controlli Certificati

Per Autovittani, l’auto usata non è semplicemente un’alternativa, ma una scelta strategica di valore. Attualmente, l’usato rappresenta infatti circa il 55% del volume totale delle vendite, a conferma di come questo canale sia il vero cuore pulsante del modello di business dell’azienda. Con lo sguardo rivolto al 2030, Autovittani punta a una crescita rilevante attraverso strutture dedicate, showroom esclusivi e officine autonome, per offrire un’esperienza d’acquisto sempre più efficiente, accessibile e sostenibile.

Affidarsi ad Autovittani, confermato Top Dealer e presente anche nell’autorevole guida Top Dealers Italia 2027, significa scegliere un’esperienza di acquisto trasparente e un’assistenza specializzata che protegge il valore della tua auto, chilometro dopo chilometro. Con 4 sedi dedicate all’usato e una media di 300 vetture vendute al mese, Autovittani rende l’acquisto di un’auto usata un’esperienza piacevole ma soprattutto sicura. A questo si aggiunge il valore futuro garantito, che tutela l’investimento nel tempo e rende l’acquisto ancora più sicuro e pianificabile.

Sicurezza e trasparenza: oltre 150 Controlli Certificati

Scegliere una vettura usata Autovittani significa puntare sulla massima affidabilità. Ogni veicolo viene sottoposto a 150 controlli tecnici rigorosi effettuati da personale specializzato, garantendo standard di sicurezza d’eccellenza. La trasparenza è totale: il chilometraggio è certificato e ogni vettura viene consegnata solo dopo un processo di igienizzazione completa, per assicurare un’esperienza a bordo pari al nuovo. Inoltre, grazie alla formula “Soddisfatti o Rimborsati”, il cliente ha a disposizione 10 giorni per valutare l’acquisto in totale serenità.

Garanzie straordinarie e tutela dell’investimento

La tranquillità di chi guida è la priorità di Autovittani. Per questo, l’offerta sull’usato include:

  • Garanzie estese: Coperture che vanno da 12 a 36 mesi, per viaggiare senza pensieri.
  • Valore Futuro Garantito: Una soluzione che tutela l’investimento nel tempo, offrendo certezze sulla valutazione futura dell’auto.
  • Assistenza Stradale: Sempre inclusa per intervenire tempestivamente in caso di necessità.
  • Formula Fedeltà: Grazie alla Fidelity Card e a pacchetti di manutenzione e assicurativi dedicati, la gestione del veicolo diventa semplice e vantaggiosa.

Servizi su Misura: una mobilità a 360°

L’attenzione al cliente si riflette in un ecosistema di servizi pensati per semplificare ogni fase della vita dell’auto. Dalla consegna a domicilio alla gestione delle permute (anche senza obbligo di acquisto), Autovittani garantisce continuità e supporto. Durante gli interventi in officina, inoltre, la mobilità è sempre assicurata grazie alla disponibilità di vetture sostitutive.

La “Carta dei Servizi” Autovittani

Per garantire un acquisto trasparente e un’esperienza post-vendita d’eccellenza, Autovittani mette a disposizione una gamma completa di servizi dedicati all’automobilista:

  • 150 Controlli tecnici effettuati: Per una sicurezza meccanica ed elettronica totale.
  • Certificazione sul chilometraggio: Garanzia di trasparenza sullo storico della vettura.
  • Garanzia da 12 a 36 mesi: Copertura estesa per la massima tranquillità.
  • Formula Soddisfatti o Rimborsati: Possibilità di recesso entro 10 giorni dall’acquisto.
  • Finanziamenti flessibili: Piani personalizzati da 36 a 48 mesi.
  • Valore Futuro Garantito: Protezione del valore commerciale dell’investimento.
  • Assistenza Stradale: Supporto h24 in caso di imprevisti.
  • Igienizzazione completa: Trattamento professionale dell’abitacolo prima della consegna.
  • Pacchetti Manutenzione e Assicurativi: Servizi integrati per azzerare i rischi e gestire i costi.
  • Fidelity Card: Programma fedeltà con vantaggi esclusivi per i clienti.
  • Ritiro Usato: Valutazione e permuta del tuo veicolo (anche senza acquisto del nuovo).
  • Consegna a domicilio: La comodità di ricevere la tua nuova auto direttamente a casa.
  • Vettura sostitutiva: Per non fermare mai la tua mobilità durante i controlli in officina.

TAGS:
LISTINO E OFFERTE SPECIALI

Sponsor
Nuovo Sportage Tri-Fuel
Nuovo Sportage Tri-Fuel
OFFERTA Full-Hybrid, un’anima GPL e oltre 1500 km senza compromessi
richiedi un preventivo Scopri di più
Kia
Kia Ceed Berlina
SEGMENTO berlina
PREZZO a partire da 37.100€
VEDI I DETTAGLI
Kia
Kia Ceed Station
SEGMENTO station wagon
PREZZO a partire da 30.100€
VEDI I DETTAGLI
ARTICOLI CORRELATI
Auto
Tutte le news
Case Auto
Prove
Elettriche
Ibride
Finanziamenti
Noleggio
Flotte
COMMERCIALI
SUV e 4x4
Articoli più letti
Mitsubishi torna in Italia con quattro nuovi modelli: caratteristiche, motori e prezzi
Mitsubishi torna in Italia con quattro nuovi modelli: caratteristiche, motori e prezzi
Pedaggi autostradali 2026: aumenti generalizzati ma contenuti, con impatto maggiore sui pendolari
Pedaggi autostradali 2026: aumenti generalizzati ma contenuti, con impatto maggiore sui pendolari
Auto usata: come risparmiare senza rischi (i consigli degli esperti di AUTO1 Group)
Auto usata: come risparmiare senza rischi (i consigli degli esperti di AUTO1 Group)
Le migliori offerte del mese
Sponsor

Top Dealers Italia
Top Dealers Italia


Top Partners Italia
Best Partners Italia

Infomotori.com - Quotidiano di informazione registrato presso il Tribunale di Vicenza n. 980 del 19.09.2000
founded by Ivana Gabriella Cenci and Carlo Valente - Direttore Responsabile: Ivana Gabriella Cenci
Edito da Caval Service srl, - P.IVA 02514810247 - Copyright 2026 © Tutti i diritti riservati.