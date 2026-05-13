Autovittani: usato di qualità con 150 Controlli Certificati

Per Autovittani, l’auto usata non è semplicemente un’alternativa, ma una scelta strategica di valore. Attualmente, l’usato rappresenta infatti circa il 55% del volume totale delle vendite, a conferma di come questo canale sia il vero cuore pulsante del modello di business dell’azienda. Con lo sguardo rivolto al 2030, Autovittani punta a una crescita rilevante attraverso strutture dedicate, showroom esclusivi e officine autonome, per offrire un’esperienza d’acquisto sempre più efficiente, accessibile e sostenibile.
Affidarsi ad Autovittani, confermato Top Dealer e presente anche nell’autorevole guida Top Dealers Italia 2027, significa scegliere un’esperienza di acquisto trasparente e un’assistenza specializzata che protegge il valore della tua auto, chilometro dopo chilometro. Con 4 sedi dedicate all’usato e una media di 300 vetture vendute al mese, Autovittani rende l’acquisto di un’auto usata un’esperienza piacevole ma soprattutto sicura. A questo si aggiunge il valore futuro garantito, che tutela l’investimento nel tempo e rende l’acquisto ancora più sicuro e pianificabile.
Scegliere una vettura usata Autovittani significa puntare sulla massima affidabilità. Ogni veicolo viene sottoposto a 150 controlli tecnici rigorosi effettuati da personale specializzato, garantendo standard di sicurezza d’eccellenza. La trasparenza è totale: il chilometraggio è certificato e ogni vettura viene consegnata solo dopo un processo di igienizzazione completa, per assicurare un’esperienza a bordo pari al nuovo. Inoltre, grazie alla formula “Soddisfatti o Rimborsati”, il cliente ha a disposizione 10 giorni per valutare l’acquisto in totale serenità.
La tranquillità di chi guida è la priorità di Autovittani. Per questo, l’offerta sull’usato include:
L’attenzione al cliente si riflette in un ecosistema di servizi pensati per semplificare ogni fase della vita dell’auto. Dalla consegna a domicilio alla gestione delle permute (anche senza obbligo di acquisto), Autovittani garantisce continuità e supporto. Durante gli interventi in officina, inoltre, la mobilità è sempre assicurata grazie alla disponibilità di vetture sostitutive.
Per garantire un acquisto trasparente e un’esperienza post-vendita d’eccellenza, Autovittani mette a disposizione una gamma completa di servizi dedicati all’automobilista:
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