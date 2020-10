Hummer Elettrico 2020: l’infotainment avrà l’Unreal Engine di Assetto Corsa

La prossima creazione della General Motors, quell'Hummer EV tanto diverso dai suoi antenati, sarà equipaggiato con una tecnologia di bordo derivata direttamente dal motore grafico Unreal Engine utilizzato nei videogiochi

Manca pochissimo al 20 ottobre, data in cui General Motors svelerà al mondo intero quello che sarà l’Hummer più “pulito” di tutta la sua storia: dopo aver chiuso la produzione principale nel 2010, l’azienda americana ha voluto far tornare in auge il SUV utilizzato in lungo e in largo dall’Esercito americano… con una piccola differenza. L’Hummer in questione sarà equipaggiato con una powertrain elettrica, in grado di generare una potenza di ben 1000 cavalli e una coppia “monstre” di 15mila Nm, sufficienti a garantirgli percorrenze su qualsiasi tipo di superficie.

E dopo l’ufficializzazione della “Crab mode” tra le sue modalità di guida, la novità più succulenta del prossimo Hummer EV sarà la presenza di un Digital Cockpit e di un sistema infotainment modellato sulla base del motore grafico di alcuni dei videogiochi più famosi degli ultimi anni. Grazie alla collaborazione siglata tra Epic Games e General Motors, il SUV elettrico a stelle e strisce potrà contare su un’interfaccia “uomo-macchina” costruita con l’Unreal Engine di Fortnite e di Assetto Corsa Competizione, opportunamente modificato per risultare funzionale alle necessità di circolazione su strada.

Per la prima volta in assoluto un motore grafico da videogame verrà quindi utilizzato all’interno dell’infotainment di una vettura, per un sistema che, facilmente, sarà estremamente rapido nei caricamenti così come ricco a sufficienza di funzionalità e contenuti interattivi. In questo momento, purtroppo, le informazioni ufficiali finiscono qui: ci toccherà aspettare il prossimo 20 ottobre per saperne di più. Nel frattempo possiamo gustarci cosa ci riserverà il futuro dell’automotive con il video che Epic Games ha pubblicato in merito all’implementazione dell’Unreal Engine nel mondo delle quattro ruote: che ne pensate?