L’Hummer elettrico diventa un modellino LEGO in scala 1:10!

Un appassionato ha ricreato la versione elettrica del mitico Hummer con i mattoncini della Lego: ha anche le ruote sterzanti posteriori e l'assetto regolabile!

Dopo la Mazda MX-5, la sezione “Lego Ideas” propone in questi giorni un altro interessante modellino che potrebbe passare nel catalogo ufficiale della factory di Billund: un appassionato con il nickname “technic-AI” ha infatti pubblicato alcune foto e un video che ritraggono la sua personalissima creazione home-made dell’Hummer EV, in scala 1:10 e capace addirittura di cimentarsi in alcuni piccoli tratti in fuoristrada.

Realizzato con un totale di 2.400 pezzi, l’Hummer elettrico in versione “mattoncino” replica per filo e per segno non solo le linee del mezzo reale, ma anche le sue funzionalità meccaniche: sotto alla carrozzeria, infatti, è stato costruito un telaio con asse posteriore completamente funzionale e sterzante in grado di imitare il famoso “crab walk” e con un assetto variabile in tre posizioni, che va a regolare l’altezza da terra delle sospensioni attraverso degli speciali ingranaggi interni al modellino. Il risultato finale ci sembra veramente ben fatto: potrà essere questa l’idea vincente capace di arrivare nella produzione in serie della Lego?