Hyundai Ioniq 6: la nuova berlina elettrica è pronta al debutto

La Casa sudcoreana ha presentato il primo video teaser della Ioniq 6, secondo modello della gamma IONIQ che verrà presentato entro fine mese

Mentre il SUV Ioniq 7 prenderà spunto dal Concept SEVEN, la berlina elettrica Ioniq 6 potrà contare su una silhouette decisamente più filante e aerodinamica imperniata attorno al concetto di “Electrified Streamliner“, che presuppone linee pulite, semplici ed essenziali. Come secondo modello della famiglia IONIQ costruito attorno alla piattaforma E-GMP (Electric Global Modular Platform), si tratterà di una vettura strategica per il marchio sudcoreano che – tra l’altro – sarà presentata entro la fine di questo mese con una diretta streaming sul sito ufficiale della campagna di promozione Hyundai.

La sua base di partenza sarà il Concept Prophecy e, secondo le ultime indiscrezioni che circolano sul web, potrà contare su una powertrain a doppio motore elettrico da circa 300 cavalli di potenza e su un pacco batterie da almeno 77 kWh. Ma mentre a proposito delle sue linee Hyundai ha pubblicato uno sketch teaser di come si presenterà al pubblico, sulla sua scheda tecnica le notizie ufficiali sono praticamente pari a zero. Per la fine di giugno, fortunatamente, ne sapremo di più!