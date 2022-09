Hyundai Ioniq 6: presentata la nuova berlina elettrica da 610 km di autonomia

Nel famoso Garage Italia di Milano il marchio Hyundai ha presentato la nuova Ioniq 6, "Electrified Streamliner" disponibile a partire dall'inizio del 2023

Dopo la presentazione ufficiale avvenuta quest’estate, il marchio Hyundai ha scelto la cornice di Garage Italia a Milano per organizzare il debutto della nuova protagonista che andrà ad arricchire la famiglia IONIQ. Stiamo parlando della Ioniq 6, soprannominata “Electrified Streamliner” e in grado di sfruttare appieno la piattaforma E-GMP mettendo a disposizione un corpo vettura lungo 4,85 metri, largo 1,88 metri, alto 1,49 metri e con un passo di 2.950 millimetri.

Estremamente rifinita sotto il punto di vista aerodinamico grazie a forme fluide e levigate che introducono sulla loro superficie le prese d’aria attive all’anteriore e il doppio spoiler posteriore, la Hyundai Ioniq 6 vuole ridefinire il mondo della mobilità elettrica anche attraverso un abitacolo spazioso e confortevole che introduce diversi elementi inediti come l’Ambient Lighting a doppio tono, la modalità Speed Sync Lighting che adatta l’illuminazione attorno ai sedili in base alla velocità della vettura e i sedili Relaxation Comfort Seats regolabili elettricamente.

L’esperienza di guida è poi ulteriormente personalizzata con la tecnologia e-ASD (Electric Active Sound Design), che modifica il sound e la texture sonora in base alla modalità di guida, e con il sistema EV Performance Tune-up, il quale consente di regolare i parametri meccanici del veicolo per meglio adattarlo alle condizioni del momento (resistenza dello sterzo, potenza del motore, sensibilità del pedale dell’acceleratore e modalità di trazione).

Per quanto riguarda la disposizione della plancia, la Hyundai Ioniq 6 integra un doppio display da 12” per il quadro strumenti e per l’infotainment che assicura la compatibilità Apple CarPlay – Android Auto, il Bluetooth, la presenza dell’impianto audio premium Bose, il navigatore Bluelink® Infotainment/Map e il pacchetto di ADAS per la guida autonoma di Livello 2 Hyundai Smartsense. Quest’ultimo offre di serie lo Smart Cruise Control, l’avviso anti-collisione frontale con frenata automatica d’emergenza e rilevamento di pedoni e ciclisti, il limitatore di velocità intelligente, il mantenimento attivo della corsia (anche in autostrada), il monitoraggio degli angoli ciechi con assistenza al ritorno in carreggiata e nelle manovre di parcheggio e il monitoraggio del livello di attenzione del conducente.

A livello di motorizzazioni, la nuova Hyundai Ioniq 6 sarà proposta con una powertrain a singolo oppure a doppio motore elettrico (rispettivamente con trazione posteriore ed integrale AWD). Per 2WD ci saranno la versione Progress con pacco batterie da 53 kWh e la Innovation da 77,4 kWh . Per il top di gamma la versione Evolution sarà 2WD o 4WD, con il pacco batterie da 77,4 kWh. I consumi si assestano sotto i 14 kWh ogni 100 km percorsi, mentre l’autonomia nel caso dell’accumulatore “long range” della configurazione più potente (che offre una potenza di 239 kW e una coppia di 605 Nm) raggiunge il valore di 610 km secondo il ciclo di utilizzo WLTP.

Grazie all’architettura E-GMP, le funzionalità di ricarica supportano entrambe le tecnologie a 400 e 800 Volt con quest’ultima impostata come standard senza la necessità di utilizzare componenti aggiuntivi: collegandosi a una colonnina fast-charge da 350 kW, la Ioniq 6 è in grado di recuperare fino all’80% di disponibilità energetica in soli 18 minuti. Alla pari della “sorella” Ioniq 5, inoltre, è disponibile il sistema Vehicle-to-Load (V2L) che consente di sfruttare le batterie interne per ricaricare qualsiasi dispositivo elettronico, come uno smartphone, il computer o il monopattino.

La Hyundai Ioniq 6 entrerà ufficialmente in produzione nel terzo trimestre di quest’anno, sarà in prevendita su Click to Buy in novembre e in vendita in tutte le concessionarie da dicembre 2022.

