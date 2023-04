Hyundai Ioniq 6 premiata World Car of the Year 2023

Per il secondo anno consecutivo, Hyundai vince i tre principali riconoscimenti ai World Car Awards presso il New York International Auto Show

Dopo la vittoria della Ioniq 5 nel 2022, quest’anno è il turno della “sorella” Ioniq 6: per la seconda stagione consecutiva il marchio Hyundai ha fatto incetta di successi al New York International

Auto Show, dove di recente l’Electrified Streamliner del marchio coreano è stata premiata World Car of the Year, World Electric Vehicle e World Car Design of the Year da una giuria internazionale composta da 100 giornalisti automobilistici che ne ha apprezzato l’esclusivo design aerodinamico e l’eccezionale autonomia completamente elettrica.

Come secondo modello della gamma IONIQ 100% elettrica, la Hyundai Ioniq 6 ha sfruttato appieno le sue caratteristiche per centrare un altro risultato importantissimo, frutto (tra le altre cose) della piattaforma E-GMP sulla quale appoggia che mette a disposizione non solo un abitacolo molto spazioso ma anche un’architettura a 800V con ricarica ultra-rapida che, nella versione Long Range, le permette di staccare un’autonomia massima di ben 614 km secondo il ciclo di utilizzo WLTP.

“Siamo entusiasti di ricevere riconoscimenti tanto prestigiosi per due anni consecutivi, che premiano

gli straordinari talenti e l’impegno costante di Hyundai per portare sul mercato modelli elettrici all’avanguardia come IONIQ 6 – ha affermato Jaehoon Chang, Presidente e CEO di Hyundai Motor Company – Questo rafforza il nostro impegno nel percorso verso la leadership globale nell’elettrificazione e darà ulteriore slancio ai nostri sforzi per diventare fornitore di soluzioni di mobilità intelligente“.