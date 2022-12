Hyundai Kona 2023: prime foto ufficiali, sarà elettrica e ibrida

La Casa coreana ha pubblicato le prime immagini della Kona di nuova generazione: sarà presentata ufficialmente tra qualche mese

Tempo di restyling per la Hyundai Kona: uno dei SUV più apprezzati della Casa coreana è pronto ad andare incontro alla sua terza evoluzione dopo il debutto nel 2017, una generazione che sarà presentata ufficialmente solo tra qualche mese ma che oggi possiamo pregustare attraverso alcune immagini teaser pubblicate dal marchio con base a Seul. Tutta nuova la piattaforma (K3), che fa aumentare le dimensioni e dona freschezza alla veste estetica, progettata a partire dalla versione 100% elettrica in base alla quale, poi, saranno derivate quelle ibride e quelle con motore endotermico tradizionale.

Scorrendo le foto presenti in gallery, la Nuova Hyundai Kona 2023 riceve innanzitutto un corposo aggiornamento all’anteriore dove i gruppi ottici sono sostituiti da un’unica striscia luminosa orizzontale a LED, denominata per l’occasione “Seamless Horizon Lamp“. Questa sul modello EV sarà composta da pixel proprio come già visto nella famiglia Ioniq, un tema ripreso anche sul paraurti chiuso che, nelle versioni ibride e termiche, offre invece prese d’aria voluminose, dettagli sportivi in nero lucido (soprattutto sull’allestimento N Line) e protezioni specifiche per il sottoscocca.

La Seamless Horizon Lamp è poi ripresa al posteriore con le stesse modalità, per una vettura che ora sviluppa 15 cm in più in lunghezza (4,35 metri totali), due centimetri e mezzo in più in larghezza (1,825 metri totali) e 6 cm in più di passo (2.660 millimetri totali). Ciò equivale a un maggiore spazio a bordo per i passeggeri, che troveranno a loro disposizione un abitacolo minimalista con plancia dominata da un unico schermo curvo che comprende il Digital Cockpit e l’infotainment (entrambi da 12,3”).

Per quanto riguarda la dotazione, la Nuova Hyundai Kona 2023 proporrà inoltre tasti fisici per il controllo del climatizzatore, una diversa configurazione per la leva del cambio (ora posizionata dietro il volante) e un pacchetto di personalizzazione che, sull’allestimento più sportivo N Line, includerà anche i cerchi da 19”, calotte degli specchietti retrovisori e tettuccio nero a contrasto, spoiler sopra il lunotto posteriore e impianto di scarico a doppio terminale. Le motorizzazioni? Sicuramente endotermiche, affiancate da quelle ibride e dalla Kona EV 100% elettrica: per tutti i dettagli, però, bisognerà portare ancora un po’ di pazienza…