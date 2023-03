Hyundai Kona 2023: svelata la seconda generazione del B-SUV

Il popolare SUV di segmento B si aggiorna con tante novità introdotte con il lancio della seconda generazione. È stato sviluppato partendo questa volta dalla versione 100% elettrica, seguendo un approccio EV-to-ICE anziché ICE-to-EV.

Hyundai ha presentato la nuova Hyundai Kona, che include anche una versione completamente elettrica con funzionalità avanzate di sicurezza e praticità e un’autonomia davvero interessante. La Kona di seconda generazione offre una vasta gamma di motori, tra cui la versione EV (Standard o Long Range), ibrida ed endotermica, nonché le versioni sportive N Line di ciascuna.

La casa automobilistica sudcoreana ha sviluppato la Kona 2023 per la prima volta come veicolo elettrico, in linea con la sua strategia di elettrificazione. Inoltre, vanta un design robusto e dinamico e delle dimensioni maggiori rispetto alla precedente generazione, mantenendo comunque il suo carattere iconico.

La variante elettrica promette fino a 490 km di autonomia

La seconda generazione presenta importanti aggiornamenti, tra cui due ampi display panoramici da 12.3 pollici, la Digital Key 2 Touch, gli aggiornamenti software via OTA e il Connected Car Navigation Cockpit (ccNC). Inoltre, la Hyundai Kona Electric 2023 offre un’autonomia massima di 490 km nel ciclo WLTP con una singola ricarica e dispone di elementi di design specifici per EV.

È dotata della suite SmartSense ADAS e di altri sistemi di sicurezza, tra cui guida autonoma di Livello 2, Forward Collision Avoidance Assist, Blind-sense View Monitor, Remote Smart Parking Assist e Driver Status Monitor.

La Kona 2023 è stata progettata per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di consumatori, offrendo tecnologie avanzate e caratteristiche di praticità per garantire un’esperienza di guida sicura, connessa e confortevole. Le dimensioni maggiori rispetto alla precedente generazione rendono la nuova vettura ancora più spaziosa e versatile.

Lo sviluppo della seconda generazione è partito dall’EV

Il marchio coreano ha creato la nuovissima Kona seguendo un processo innovativo EV-to-ICE invece del tradizionale ICE-to-EV, il che ha dato vita a un SUV robusto e dinamico con un design futuristico.

Il B-SUV eccelle nelle prestazioni aerodinamiche grazie ad un coefficiente di resistenza di soli 0.27, senza compromettere il suo stile distintivo. Il design esterno presenta passaruota scolpiti, superfici dinamiche e linee cromate che collegano la linea di cintura allo spoiler posteriore, con una luce di stop integrata in alto.

La variante completamente elettrica si distingue per la sua Pixelated Seamless Horizon Lamp e la grafica Pixel, che aggiungono un tocco unico. Le versioni N Line, invece, presentano un design più aggressivo con calotte degli specchietti retrovisori esterni nere, spoiler ad ala e tetto nero opzionale, paraurti a forma di ala per enfatizzare l’assetto ribassato, doppio terminale di scarico e minigonne laterali argentate.

Le dimensioni maggiori hanno permesso di ampliare l’abitacolo

L’abitacolo spazioso è stato progettato per soddisfare una vasta gamma di stili di vita. La prima fila presenta un C-Pad orizzontale flottante con due display panoramici integrati da 12.3 pollici. Inoltre, il selettore del cambio è stato spostato dalla console centrale dietro il volante, offrendo più spazio nell’area della console e un layout più ampio.

La comodità dei passeggeri è stata presa molto in considerazione dai designer Hyundai, con sedili comfort relax opzionali per la prima fila che aiutano ad alleviare la fatica dopo la guida. La panca posteriore massimizza invece l’abitabilità e offre una facile distribuzione degli spazi. I sedili della seconda fila completamente ripiegabili e il vano posteriore offrono fino a 466 litri di spazio di carico. Poi abbiamo il comodo portellone Smart Power personalizzabile che rende più facile che mai caricare qualsiasi cosa, dai bagagli alle buste della spesa.

Display head-up, i-PEDAL, Vehicle-to-Load e e-ASD sono tra le novità presenti a bordo

La nuova Hyundai Kona Electric offre una vasta gamma di funzionalità per migliorare l’esperienza cliente. Ad esempio, c’è il precondizionamento della batteria che garantisce ottime prestazioni di autonomia in inverno mentre un particolare sistema consente di aprire lo sportello della porta di ricarica senza congelarsi in ambienti con temperature estremamente basse (-30°C). C’è anche la nuova luce per la porta della ricarica che offre una maggiore visibilità al buio.

Il display head-up, che si proietta sul parabrezza, mostra le informazioni più importanti per i conducenti in un formato di 12 pollici. Ciò consente al guidatore di tenere sotto controllo vari dettagli senza dover distrarsi dalla guida.

L’e-ASD crea un suono virtuale che rende i veicoli elettrici più coinvolgenti per i conducenti. Il suono viene personalizzato in base a vari fattori come la velocità di guida, la coppia, lo stato del motore e l’accelerazione e inoltre è possibile controllare il volume e personalizzarlo all’interno dell’abitacolo.

Con la ricarica bidirezionale a bordo, la funzione Vehicle-to-Load (V2L) può alimentare qualsiasi dispositivo o caricare apparecchiature elettriche, sia all’interno che all’esterno dell’auto. I dispositivi possono essere collegati a una presa standard sulla console centrale posteriore quando il veicolo è acceso mentre gli elettrodomestici ad un adattatore apposito V2L quando il SUV è parcheggiato.

Non mancano il nuovo i-PEDAL, che permette ai conducenti di accelerare, decelerare e fermarsi utilizzando solo il pedale dell’acceleratore, e lo Smart Regenerative System, che regola automaticamente la quantità di frenata rigenerativa in base al flusso del traffico anteriore.

La Hyundai Kona 2023 offre un’esperienza di connettività avanzata grazie agli aggiornamenti software continui via OTA, consentendo ai proprietari di risparmiare sui costi e di mantenere il loro veicolo sempre aggiornato. Inoltre, la Digital Key 2 Touch permette di bloccare, sbloccare e avviare l’auto tramite la tecnologia NFC su smartphone o smartwatch, garantendo un alto livello di sicurezza.

Non mancano a bordo una serie di tecnologie avanzate che migliorano la guida, la sicurezza e il comfort. Il sistema Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) offre una grafica avanzata e una perfetta integrazione dei display del veicolo. Il Surround View Monitor facilita il parcheggio, visualizzando il veicolo da vari punti di vista, mentre i fari a LED ad ampia proiezione illuminano la strada.

L’impianto audio Bose con otto altoparlanti + subwoofer offre un’esperienza di ascolto ricca e coinvolgente mentre i passeggeri e il guidatore hanno accesso a porte USB Type-C e una presa di corrente da 12V nella parte anteriore e sul retro del veicolo.

Tanta sicurezza a bordo grazie alla suite ADAS SmartSense

La Hyundai Kona di seconda generazione offre varie tecnologie avanzate di assistenza alla guida, inclusa la suite ADAS Hyundai SmartSense, che garantisce i massimi livelli di sicurezza e comodità su strada. Il Driver Status Monitor utilizza una telecamera interna per analizzare il volto del conducente e avvisarlo o intervenire, se necessario, in caso di sonnolenza o disattenzione.

La tecnologia Smart Parking Assist aiuta i conducenti a parcheggiare il veicolo da remoto mentre il Blind-spot View Monitor aiuta durante il cambio di corsia, avvisando del rischio di collisione con veicoli presenti nell’angolo cieco e applicando automaticamente la frenata, se necessario, per evitare una collisione.

La Hyundai Kona Electric 2023 offre ulteriori funzionalità di sicurezza, tra cui il Forward Collision-avoidance Assist 2.0 e l’Highway Driving Assist 2. Infine, ci sono varie funzioni per il comfort di guida, tra cui Smart Cruise Control, Lane Following Assist e Highway Driving Assist.