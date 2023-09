Nuova Hyundai Kona Electric arriva in Italia con prezzi da 42.000 euro

La nuova Hyundai Kona Electric debutta ufficialmente sul mercato italiano nelle versioni XLINE e XCLASS Special Edition e un listino che parte da 42.000 euro. Presto arriverà anche la variante sportiva N Line.

Hyundai ha annunciato l’arrivo in Italia della nuova Hyundai Kona Electric. La versione completamente elettrica del celebre SUV compatto del brand coreano fa il suo ingresso nel mercato italiano, segnando un ulteriore passo avanti nell’innovazione.

Con un’autonomia che sfiora i 514 km nel ciclo combinato WLTP e supera addirittura i 680 km in ambito urbano (con una singola ricarica), la nuova Kona Electric si posiziona come un autentico punto di riferimento nel segmento dei B-SUV. Le cifre parlano chiaro: è costruita per stupire in termini di durata ed efficienza energetica.

Non è solo l’autonomia però che distingue questo veicolo: il design è un altro punto di forza. Con la firma luminosa Seamless Horizon Lamp e i sistemi di sicurezza avanzati Hyundai SmartSense, Hyundai ha centrato l’obiettivo di offrire un EV non solo efficiente ma anche esteticamente avvincente e sicuro.

Doppio display da 12.3 pollici in un unico pannello curvo

A tutto ciò, si aggiunge un cruscotto digitale curvo dotato di due display da 12.3 pollici, rendendo l’esperienza di guida ancora più intuitiva. L’abitacolo e il bagagliaio sono progettati con una logica di ampi spazi, con un volume del bagagliaio che arriva a 466 litri. Oltre agli aggiornamenti via OTA per infotainment e mappe, il marchio sudcoreano ha introdotto anche specifiche funzionalità per la versione a zero emissioni.

Stiamo parlando di innovazioni come il bagagliaio anteriore (frunk), il sistema di frenata rigenerativa gestito dai paddle al volante e la modalità di guida a un pedale i-PEDAL.

Con lo Smart Regenerative System e la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), la Hyundai Kona Electric 2023 è all’avanguardia anche in termini di ricarica e gestione dell’energia. A questi si aggiunge il display head-up, l’Electronic-Active Sound Design (e-ASD) e una presa di ricarica anteriore illuminata per rendere l’esperienza di guida e ricarica quanto più agevole possibile.

Il team di design si è concentrato molto sull’aerodinamica

Focalizzandosi sul futuro elettrico del settore automobilistico, la casa coreana ha creato da zero la sua nuova Hyundai Kona Electric. Questa mossa è in linea con il piano di elettrificazione del marchio sudcoreano, che prevede il lancio di 11 nuovi modelli elettrici sul mercato globale entro il 2030.

Parlando di prestazioni aerodinamiche, il veicolo non delude sicuramente. Con un coefficiente di resistenza aerodinamica di soli 0,27, la Kona Electric 2023 si impone come un leader nel segmento, mantenendo al contempo un design accattivante.

Le linee aerodinamiche dalla parte frontale al portellone posteriore, gli archi delle ruote ben definiti e le superfici parametriche sono elementi che consolidano l’identità del modello. Gli inserti cromatici dinamici e la Pixelated Seamless Horizon Lamp aggiungono un tocco futuristico.

Spostando l’attenzione agli interni, Hyundai non ha trascurato nulla. L’abitacolo è progettato per essere spazioso e versatile, con un focus particolare sul comfort e la massima abitabilità. Hyundai ha ridotto lo spessore dei sedili anteriori del 30%, ampliando così lo spazio per le gambe e la testa nella seconda fila. Il pavimento completamente piatto è un altro dettaglio che potenzia la libertà di movimento per i passeggeri posteriori.

Per quanto riguarda la funzionalità, i sedili posteriori ripiegabili con divisione 40:20:40 elevano la comodità e la versatilità di carico. Grazie a questa innovazione, la capacità di carico è aumentata del 30% rispetto alla generazione precedente. La curve-less bench seat nel retro assicura non solo spazio addizionale, ma anche un’esperienza di viaggio unica.

Si parte da 42.000 euro per l’allestimento XLINE

Parlando nello specifico dell’allestimento XLINE, viene fornito con una batteria da 48,4 kWh e un motore elettrico da 156 CV. È disponibile a partire da 42.000 euro e si posiziona come la versione di riferimento.

Dotata di numerose funzionalità di sicurezza avanzate, la nuova Hyundai Kona Electric XLINE include il pacchetto Hyundai Smart Sense. In questo pacchetto si annoverano, tra gli altri, il Sistema di mantenimento al centro della corsia (LFA), il Sistema di assistenza anti-collisione frontale con capacità di riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti (FCA 1.5), l’Highway Driving Assist (HDA), e il Sistema di riconoscimento attivo dei limiti di velocità (ISLA).

Queste funzioni sono supportate anche da tecnologie come il Smart Cruise Control e il Sistema di gestione automatica dei fari abbaglianti (HBA), aumentando ulteriormente il livello di sicurezza e comodità durante la guida.

La Kona Electric XLINE 2023 è stata progettata per offrire un’efficienza ottimale anche in condizioni climatiche avverse grazie alla funzione di pre-condizionamento della batteria. Dal punto di vista estetico e funzionale, l’EV sfoggia fanali e firma luminosa a LED, vetri posteriori oscurati e cerchi in lega da 17”.

L’esperienza a bordo è elevata da un doppio schermo panoramico con Cluster Supervision da 12.3 pollici, sistema di navigazione con display touch TFT LCD da 12.3 pollici e una gamma di opzioni di connettività come caricatore wireless per smartphone, Bluetooth, Apple CarPlay e Android Auto. In aggiunta, sono disponibili i servizi Hyundai Live e aggiornamenti software via OTA.

Per quanti siano interessati a mettersi al volante dell’allestimento XLINE, il costruttore sudcoreano ha inoltre introdotto un’offerta di lancio molto interessante. Questa prevede un piano di finanziamento Super Hyundai Plus con rate mensili di 249 euro per 36 mesi. L’offerta include l’EcoBonus statale e richiede un anticipo di 11.020 euro, con TAN del 7,45% e TAEG dell’8,70%.

La gamma prevede anche l’esclusiva XCLASS Special Edition

La nuova Hyundai Kona Electric sarà disponibile con una batteria da 65,4 kWh e un motore da 217 CV. Questa configurazione è particolarmente esclusiva poiché è ordinabile al lancio nella variante XCLASS Special Edition.

Ma cosa offre di preciso questa versione? Un prezzo di listino fissato a 49.900 euro e una serie di vantaggi che vanno oltre il già fornito equipaggiamento di serie. Tra questi, meritano una menzione speciale il portellone posteriore elettrico, i cerchi in lega da 19” e il sistema Vehicle-to-Load (V2L).

Le tecnologie di assistenza alla guida non sono da meno. Il brand coreano ha fatto le cose in grande con il pacchetto Hyundai SmartSense. Questo include una gamma completa di sistemi come l’innovativo FCA 2.0 per l’assistenza anti-collisione frontale con sterzata evasiva, il Safe Exit Warning e il Parking Collision Avoidance Assist, solo per citarne alcuni.

C’è anche l’Eco Pack per i più attenti all’ambiente

Non finisce qui. Hyundai offre un’opzione che farà felici gli ambientalisti: l’Eco Pack. Questo pacchetto opzionale include interni realizzati con materiali sostenibili come tessuti riciclati e cerchi in lega da 17”. Per quanto riguarda l’autonomia, grazie a questo pacchetto, la Kona Electric 2024 propone fino a 514 km con una sola ricarica.

Per i clienti che desiderano ancora di più, è disponibile anche un tetto apribile in vetro, che si abbina perfettamente con il tetto nero a contrasto. Un altro punto da non trascurare è l’ottima capacità di traino pari a 300 kg per la versione XLINE e fino a 750 kg per la XCLASS Special Edition.

Con un’anticipazione rivolta a tutti gli appassionati delle alte prestazioni, la Hyundai Kona Electric 2023 sorprenderà il mercato italiano con l’inedita versione N Line. Questo allestimento, previsto per la prima volta sulla gamma dell’EV, prende ispirazione dal mondo del motorsport e offre specifiche di design che si rifanno ai modelli più sportivi del marchio coreano. Ulteriori dettagli saranno resi noti prossimamente.