Presenta a Milano la Kona Unlimited Box

Si tratta di installazione multisensoriale progettata dal duo artistico torinese Van Orton, per presentare in modo innovativo la seconda generazione di Hyundai Kona

Hyundai Italia inaugura a Milano Kona Unlimited Box, installazione multisensoriale progettata dal duo artistico torinese Van Orton, che ne ha curato la creatività per accompagnare i visitatori alla scoperta del carattere innovativo e coraggioso della seconda generazione di Hyundai Kona. L’evento si svolgerà dal 6 al 16 luglio la Unlimited Box presso Piazza Gae Aulenti in Portanuova a Milano.

Hyundai Kona Unlimited Box: ecco di cosa si tratta

Ad accogliere gli ospiti all’interno della Unlimited Box ci sarà uno spazio immersivo che racconta il brand attraverso ledwall e animazioni interattive che prendono vita al passaggio dei visitatori. Per offrire un’esperienza a 360°, nel corso dei due weekend di apertura sarà possibile mettersi al volante di nuova Kona Hybrid nei test drive organizzati dai professionisti di Hyundai. Per animare le serate di Piazza Gae Aulenti in Portanuova, sarà inoltre allestito il corner Terrazza Hub, lounge estiva che, oltre ad essere il punto di accoglienza dei visitatori, sarà anche uno spazio all’insegna del relax accompagnati dai DJ set. Così come l’esperienza nella Kona Unlimited Box prende vita nel momento in cui le persone la vivono, allo stesso modo Nuova KONA è stata progettata come un SUV estremamente versatile, capace di adattarsi a stili di vita differenti.

Nuova Hyundai Kona: le caratteristiche

Con linee dinamiche e distintive, la seconda generazione di Hyundai Kona cresce nelle dimensioni e nei contenuti mantenendo il suo carattere iconico, in grado di rispondere alle esigenze e agli stili di vita di clienti di tutte le generazioni, offrendo nuove tecnologie e funzionalità che garantiscono un’esperienza sempre sicura, connessa e confortevole. La nuova Kona è in grado di rispondere alle esigenze di tutti grazie all’offerta di una gamma motori completa, che passa dalle varianti full-hybrid, mild-hybrid e benzina fino alla versione 100% elettrica (in arrivo dopo l’estate). Adottando un approccio non convenzionale, Hyundai ha sviluppato Nuova Kona partendo proprio dalla versione elettrica, coerentemente con la strategia di elettrificazione del brand, donandole un design unico e grandi doti di efficienza.