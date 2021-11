Jaguar Land Rover: il progetto Destination Zero arriva a Trento e Bolzano

La terza tappa in Trentino-Alto Adige metterà a disposizione le ibride plug-in Range Rover Velar e Jaguar F-Pace

La mobilità del futuro dovrà essere improntata alla totale sostenibilità per non gravare ulteriormente sull’ambiente: il gruppo Jaguar Land Rover crede fermamente in questo proposito e in tal senso ha sviluppato già da un anno a questa parte il progetto “Destination Zero in the city” che rivolge l’attenzione nei confronti dell’esplorazione, della ricerca e dello sviluppo di soluzioni automotive sempre più eco-friendly, da raggiungere quindi attraverso l’implementazione di tecnologie rispettose dell’ambiente e di energie rinnovabili.

Dopo gli appuntamenti organizzati a Milano e a Roma, ora questo progetto è pronto a debuttare nella regione simbolo del turismo sostenibile, il Trentino-Alto Adige, che in più di un’occasione si è aggiudicata il titolo di regione più “green” grazie all’importanza riservata al rispetto ambientale nelle varie fasi di gestione e innovazione del territorio. La terza tappa di “Destination Zero in the city“, quindi, prenderà vita nelle città di Trento e Bolzano, dove verranno allestite delle guide urbane eco-green volte a dare risalto ai veicoli a tecnologia ibrida plug-in del gruppo Jaguar Land Rover.

Nella città di Trento la protagonista sarà la Range Rover Velar, che con la sua alimentazione “alla spina” diventerà il mezzo perfetto per dare il proprio contributo nel ridurre l’impatto ambientale dovuto agli spostamenti in automobile. Grazie alla sua batteria da 17,1 kWh assicurerà un’autonomia in full electric di 53 km (ciclo di utilizzo WLTP) con possibilità di ricarica veloce in 30 minuti per passare dallo 0 all’80%: in questo modo lo shopping in centro oppure una visita presso il MUSE diventeranno un vero piacere.

Sempre in quel di Trento il gruppo Jaguar Land Rover agevolerà la diffusione dei veicoli PHEV ad alimentazione ibrida plug-in proseguendo l’installazione di diverse colonnine di ricarica in punti urbani ben delineati, mentre a Bolzano la guida eco-green nell’ambito del progetto “Destination Zero in the city” metterà a disposizione la Jaguar F-Pace per il business, il co-working e il tempo libero presso i pionieri del vino Bio e la famosa tenuta dei dolci Loacker. Per tutti i dettagli dell’iniziativa vi consigliamo di collegarvi a questo sito, dove è anche possibile scaricare la brochure con tutti i luoghi da scoprire in entrambe le città.