Range Rover Evoque 2024: il nuovo restyling introduce diverse novità esterne e interne

Il Range Rover Evoque si aggiorna con l'arrivo del nuovo restyling. È già ordinabile in Italia in quattro allestimenti (S, Dynamic SE, Dynamic HSE e Autobiography) e con prezzi a partire da 49.800 euro.

Land Rover ha presentato nelle scorse ore il nuovo restyling del Range Rover Evoque, che porta con sé un design migliorato attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie e nuovi materiali di lusso per i clienti del Modern Luxury.

Esternamente, il modello vanta una nuova griglia frontale e dei fari Pixel LED ultra sottili con le caratteristiche luci diurne. Non mancano nuovi inserti e colorazioni esterne che completano il particolare tetto sospeso, la linea di cintura ininterrotta e le maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria.

All’interno c’è un nuovo display touch flottante per Pivi Pro

L’abitacolo è invece caratterizzato da un nuovo display touch in vetro curvo e flottante da 11.4 pollici per il sistema di infotainment Pivi Pro, posizionato nel campo visivo del guidatore per garantire un’ottima visibilità. Non mancano un ampio portaoggetti e un caricatore wireless per smartphone compatibili. Pivi Pro sopporta gli aggiornamenti via OTA e integra Amazon Alexa.

Land Rover ha pensato anche di ottimizzare il benessere all’interno dell’abitacolo, sfruttando la sua tecnologia Cabin Air Purification Plus. Il tutto è abbinato a sedili in tessuto Ultrafabrics e Kvadrat. Poi ci sono nuovi dettagli sofisticati, tra cui il Moonlight Chrome sul volante, le finiture della consolle centrale e le prese d’aria.

C’è anche la versione ibrida plug-in P300e

Il Range Rover Evoque 2024 è disponibile in quattro diversi allestimenti: S, Dynamic SE, Dynamic HSE e Autobiography. C’è anche la versione P300e ibrida plug-in, che permette di percorrere fino a 62 km in modalità 100% elettrica e nel ciclo WLTP con una singola ricarica grazie a una batteria da 14,9 kWh. Questo gruppo propulsore combina un efficiente motore a benzina Ingenium a tre cilindri con un propulsore elettrico da 109 CV (80 kW), fornendo una potenza totale di 309 CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi.

Secondo quanto riportato da Land Rover, il Range Rover Evoque P300e 2024 impiega soli 30 minuti per ricaricarsi utilizzando la ricarica rapida oppure circa 2 ore sfruttando una wallbox domestica da 7 kW. Un’ulteriore scelta di motori Ingenium a benzina e diesel con tecnologia mild hybrid permette di optare per la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Tre nuove colorazioni per la carrozzeria

La palette colori ora comprende Arroios Grey, Tribeca Blue e Corinthian Bronze mentre le opzioni di tetto a contrasto permettono ai clienti di esprimere la propria individualità, scegliendo fra Narvik Black e Corinthian Bronze.

Il carattere esterno del crossover di lusso è ulteriormente migliorato con otto cerchi in lega fino a 21” e cinque nuove finiture, inclusa la tornitura al diamante offerta sui Range Rover Evoque Autobiography e Dynamic HSE.

È possibile sfruttare il nuovo elegante schermo touch per gestire tutte le principali funzioni del veicolo, tra cui i controlli per clima, sedili e audio, che sono sempre visibili su ciascun lato del display tramite nuove barre laterali con controlli di scorrimento multifunzionali.

All’inizio di ogni viaggio, ai conducenti viene presentato un pannello Pre-Drive che permette di accedere rapidamente alle funzioni comunemente utilizzate, come lo sbrinatore dei finestrini e i sedili riscaldabili opzionali.

Il sistema di infotaiment Privi Pro supporta la connettività smartphone con Apple CarPlay e Android Auto wireless e inoltre è presente il supporto W-Fi con piano dati tramite eSIM. Il nuovo Range Rover Evoque propone una delle più sofisticate suite di tecnologie di videocamere della sua categoria con 3D Surround View, ClearSight Round View e ClearSight Interior Rear View, per offrire al conducente una maggiore sicurezza.

Sette modalità di guida disponibili

A bordo è presente il sistema Adaptive Dynamics (opzionale) che permette di gestire la rigidità delle sospensioni in base alle condizioni di guida, migliorando il comfort e la maneggevolezza. Non manca la trazione integrale intelligente che distribuisce in modo ottimale la coppia a seconda delle condizioni.

Poi abbiamo il Terrain Response 2 (accessibile tramite l’infotainment Pivi Pro) che permette al conducente di regolare le impostazioni del veicolo in base all’ambiente di guida. È possibile scegliere fra sette diverse modalità di guida: Eco, Comfort, Grass-Gravel-Snow, Mud-Ruts, Sand, Dynamic e Automatic.

Infine, il Range Rover Evoque 2024 è già ordinabile in Italia ad un prezzo di partenza di 49.800 euro.