Land Rover Discovery compie 35 anni: ecco le esclusive edizioni Tempest e Gemini

Pochi fuoristrada possono vantare un’eredità tanto ricca quanto la Land Rover Discovery. L’iconico SUV britannico taglia nel 2024 il traguardo dei 35 anni di produzione, un anniversario che il marchio ha deciso di celebrare con due edizioni speciali che ne catturano perfettamente l’essenza: Tempest e Gemini.

Dal suo debutto nel 1989, la Discovery ha ridefinito il concetto di veicolo versatile, capace di affrontare i terreni più impervi senza rinunciare al comfort. Un equilibrio perfetto tra robustezza e raffinatezza che ha conquistato oltre 2 milioni di clienti in tutto il mondo.

Le nuove edizioni limitate, disponibili per l’ordine a partire da settembre, rendono omaggio alla straordinaria storia di questo modello e sono un ponte verso il suo futuro, in un momento di profonda trasformazione per l’industria automobilistica.

La storia di Discovery: dalle origini ad oggi

La prima Land Rover Discovery nacque come risposta alla crescente domanda di un veicolo che combinasse le leggendarie capacità off-road di Land Rover con maggiore comfort e versatilità quotidiana. Basata sul telaio della Range Rover ma con un prezzo più accessibile, si rivolse a una nuova generazione di clienti attratti dal marchio britannico.

La prima serie, con le sue linee squadrate e l’inconfondibile gradino sul tetto, divenne rapidamente riconoscibile sulle strade di tutto il mondo. Gli interni spaziosi e la configurazione a sette posti la resero la scelta ideale per le famiglie avventurose.

Con ogni generazione successiva, la vettura ha evoluto il suo carattere, mantenendo il DNA fuoristradistico ma arricchendosi di tecnologia e raffinatezza. La seconda serie del 1998 portò miglioramenti significativi in termini di comfort mentre la terza nel 2004 (nota come Discovery 3) rappresentò una rivoluzione con l’introduzione dell’innovativa architettura integrata del telaio e della sospensione pneumatica.

La quarta generazione affinò ulteriormente la formula mentre l’attuale quinta serie, lanciata nel 2017, ha fatto un deciso passo avanti in termini di leggerezza grazie all’uso dell’alluminio, migliorando efficienza e dinamica di guida senza compromettere le leggendarie capacità in fuoristrada.

In 35 anni, la Discovery è passata dall’essere un pratico fuoristrada a un sofisticato SUV di lusso, pur mantenendo intatto il suo spirito avventuroso e la sua versatilità.

Tempest Edition: ispirata alle condizioni estreme

La prima delle due edizioni speciali per l’anniversario porta un nome che evoca potenza e forza della natura: Tempest. Un nome non casuale, preso dal programma segreto di sviluppo – lanciato nel 1998 – della seconda generazione del modello, uno dei più riconoscibili del marchio britannico.

Si distingue immediatamente per la sua livrea in Charente Grey abbinata a finiture Narvik Black che ne esaltano il carattere deciso. I cerchi Style 5124 da 22” con finitura Diamond Turned e dettagli Satin Dark Grey completano un look sofisticato ma determinato.

Gli interni della Land Rover Discovery Tempest Edition sono un inno all’eleganza funzionale, con rivestimenti Windsor in nero impreziositi da cuciture a contrasto. I badge esclusivi con il logo Tempest ricordano la natura speciale di questa edizione limitata.

Sul fronte tecnologico, questa versione celebrativa non fa compromessi: i fari Pixel LED con luci diurne garantiscono visibilità ottimale in ogni condizione, mentre il sistema di infotainment Pivi Pro con display touch da 11,4 pollici assicura connettività all’avanguardia e un’interfaccia intuitiva.

Come ogni Discovery che si rispetti, anche la Tempest Edition mantiene inalterate le leggendarie capacità off-road, con la tecnologia Terrain Response che adatta automaticamente le impostazioni del veicolo in base al terreno, una capacità di guado fino a 900 mm e la possibilità di trainare fino a 3500 kg.

Gemini Edition: un omaggio alle esplorazioni spaziali

Se la Tempest guarda alle esplorazioni terrestri, la Land Rover Discovery Gemini Edition alza lo sguardo verso il cielo. Il nome di questa seconda edizione speciale è un chiaro omaggio al motore diesel TDI che ha equipaggiato il modello originale dal 1989.

La scelta di questo nome non è casuale: incarna perfettamente lo spirito di scoperta e innovazione che ha sempre caratterizzato il modello. La livrea esclusiva in Constellation Blue con tetto a contrasto Narvik Black sembra quasi voler richiamare il blu profondo dello spazio e il nero dell’universo.

I cerchi Style 5154 da 22” con finitura Diamond Turned e dettagli Satin Dark Grey aggiungono un tocco di raffinatezza tecnica, mentre i badge con logo Gemini sulla carrozzeria sottolineano l’unicità di questa versione.

All’interno, la Discovery Gemini Edition offre un ambiente sofisticato con rivestimenti in Ebony/Light Cloud in pelle Windsor e dettagli Kvadrat, alternando tonalità scure e chiare in un contrasto elegante. Gli elementi in alluminio satinato completano un abitacolo che unisce lusso e tecnicità.

Come la Tempest, anche la Gemini è equipaggiata con il motore diesel Ingenium D350 dotato della tecnologia mild hybrid a 48V. Con la sua cilindrata di 3 litri, sviluppa 350 CV di potenza e 700 Nm di coppia massima.

La Gemini Edition rappresenta l’apice della gamma Discovery attuale, con un prezzo di partenza di circa 100.000 euro che la posiziona nel segmento più alto del mercato dei SUV di lusso.

Il futuro di Discovery: tra tradizione e innovazione

Mentre celebra i suoi primi 35 anni, la Discovery guarda anche al futuro. Secondo le informazioni disponibili, l’attuale generazione rimarrà in produzione fino al 2026, quando probabilmente vedrà la luce una sesta serie che dovrà confrontarsi con le sfide dell’elettrificazione.

Land Rover ha già annunciato che entro il 2030 tutti i suoi modelli avranno una versione completamente elettrica, e la Discovery non farà eccezione. La sfida principale sarà mantenere le leggendarie capacità off-road e la versatilità che hanno reso famoso questo modello, adattandole alla propulsione elettrica.

In un mercato dove i SUV elettrici si moltiplicano, la Discovery dovrà continuare a distinguersi per il suo carattere unico, in equilibrio tra lusso e praticità, raffinatezza e robustezza. La concorrenza è agguerrita, con modelli come BMW X5, Mercedes GLE e Audi Q7 che offrono alternative valide nel segmento dei SUV di lusso, ma nessuno può vantare la storia e l’identità fuoristradistica della Discovery.