Jeep Grand Cherokee 2022: la 4xe ibrida plug-in è acquistabile da 82.000 Euro

La casa americana ha svelato allestimenti e listino prezzi della nuova generazione di Grand Cherokee, offerta nella sola alimentazione ibrida “alla spina”

Dopo l’apertura ufficiale degli ordini avvenuta lo scorso febbraio, oggi il marchio Jeep ha svelato come si articolerà la gamma della nuova generazione di Grand Cherokee, disponibile esclusivamente nella versione 4xe Plug-in Hybrid da 380 cavalli e 637 Nm di coppia massima con cambio automatico TorqueFlite a otto rapporti, trazione integrale 4×4 Quadra Trac II e pacco batterie da 17 kWh capace di viaggiare in elettrico per circa 40 km (ciclo WLTP).

Quattro gli allestimenti previsti per il mercato italiano: si parte con la Limited (da 82.000 Euro) che prevede di serie i cerchi in lega da 20’’, i gruppi ottici Full LED, il Selec-Terrain per la guida in fuoristrada, il Digital Cockpit da 10,25’’ assieme all’infotainment Radio Nav con schermo da 10’’ e, tra gli ADAS, il radar anteriore con frenata automatica di emergenza e riconoscimento della segnaletica stradale, l’avviso di superamento della corsia, l’allarme degli angoli ciechi e la telecamera posteriore per le manovre in retromarcia.

Il gradino successivo della nuova Jeep Grand Cherokee 4xe Plug-in Hybrid è l’allestimento Overland (da 89.000 Euro), che aggiunge la finitura lucida per i cerchi da 20’’, lo scarico a doppio terminale, i fascioni anteriori e posteriori in tinta con la carrozzeria, il tettuccio apribile a doppio vetro, i rivestimenti in pelle Nappa per i sedili e l’Ambient Lighting per l’illuminazione dell’abitacolo.

Più specifica, invece, la Trailhawk (sempre da 89.000 Euro), destinata all’utilizzo in off-road grazie ai cerchi da 18’’ con pneumatici All Terrain compatibili con il sistema Quadra-Drive II (provvisto di differenziale posteriore elettronico a slittamento limitato con disconnessione opzionale della barra stabilizzatrice anteriore), alle protezioni specifiche per avantreno, retrotreno e sottoscocca, ai sedili anteriori ventilati con rivestimento in pelle Capri e cuciture blu e alla gamma accessori dedicata “Jeep Offroad”.

Al top della gamma, invece, si trova l’allestimento Summit Reserve (da 99.000 Euro) che vanta i cerchi da 21’’, i rivestimenti in pelle Palermo per sedili e pannelli interni delle portiere, gli inserti in legno di noce per la plancia, il sistema audio McIntosh a 19 altoparlanti e lo schermo dedicato per il passeggero anteriore da 10 pollici. La disponibilità nei concessionari della nuova Jeep Grand Cherokee 4xe Plug-in Hybrid è a partire dal mese di giugno 2022.